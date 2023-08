Melissa Joan Hart casi perdió su papel en 'Sabrina: Cosas de brujas' por un posado en ropa interior

Los personajes icónicos pueden esclavizar fácilmente a quienes les dan vida en la pantalla. Y no hablamos solo del encasillamiento, sino también de las presiones para mantener una imagen 'familiar' de cara al público. En 1999, la actriz Melissa Joan Hart comprobó para su desgracia que interpretar a la hechicera adolescente de Archie Comics en Sabrina: Cosas de brujas conllevaba este tipo de obligaciones.

Aquel año, con los 20 recién cumplidos, la actriz estaba en el momento álgido de su carrera. No solo por la popularidad de la serie, sino también por su papel en la comedia romántica La chica de al lado. Sin embargo, Hart ha confesado en Pod Meets World (vía Decider) que la premiere del filme en Nueva York fue "la peor noche de mi vida".

"Había cortado con un chico aquella noche porque había decidido que no quería seguir adelante con la relación, así que todo era muy triste", recuerda. "Estaba con mi familia y habíamos hecho muchísima prensa: llevaba despierta desde las cuatro de la mañana". Para colmo, añade, sus managers querían a toda costa que se hiciera una foto junto a Britney Spears, que aportaba un tema a la banda sonora. "Llevaba llorando toda la noche", resume.

"Entonces, nada más empezar la película, me arrastran dentro de una limusina", recuerda. Una vez en el vehículo, le informaron de que había sido despedida de 'Scary Movie', filme en el que iba a interpretar "a una chica de pechos grandes a la que asesinan al principio, o algo así".

¿Por qué querían demandar a Melissa Joan Hart?

Pero las penalidades de Melissa Joan Hart no habían hecho sino comenzar. Justo después, varios abogados se encararon con la actriz, preguntándole si había hecho una sesión de fotos para la revista Maxim. "Les respondí que sí, y ellos se pusieron en plan: 'Vale, esta tarde te van a demandar y te van a despedir de 'Sabrina'. Así que no hables con la prensa ni hagas nada".

¿Qué había ocurrido? Que el posado de marras había sido en ropa interior, y la publicación no tuvo mejor idea que ponerle un titular alusivo a Sabrina. Así pues, Archie Comics lo tomó como una violación de su contrato, donde figuraba la prohibición expresa de que interpretase al personaje desnuda.

Por suerte, la supuesta demanda de la editorial "no se sostenía", explica hoy Melissa Joan Hart. "Aquello se suponía que era para promocionar mi película, yo no estaba interpretando al personaje. No tenía ningún control sobre lo que iban a poner en la portada".

Así pues, la sed de morbo de una revista 'para hombres' y el célebre puritanismo de Archie (la empresa se encargó durante décadas de administrar el Comics Code, la censura de los tebeos en EE UU) estuvo a punto de mandar a la basura la carrera de la actriz.

Pero, finalmente, Melissa Joan Hart supo darle la vuelta a la situación. La actriz saldó su conflicto con Archie escribiendo una carta de disculpa, y el escándalo asociado terminó jugando a su favor: "Ayudó a que 'La chica de al lado' se convirtiera en un éxito enorme tras su estreno", recuerda hoy.

