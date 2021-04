¿Tienes una vieja cinta VHS criando polvo en las estanterías de tu casa? ¿La alquilaste hace décadas y luego se te olvidó devolverla? Ten mucho cuidado: puede que te pase como a Caron Scarborough Davis, una mujer de Oklahoma que ha sufrido un serio problema legal a resultas de una cuenta pendiente con su videoclub.

En 1999, Davis alquiló una cinta de Sabrina: cosas de brujas para que la vieran los hijos de su pareja de entonces. Y el ex en cuestión, por despiste o mala idea, nunca devolvió el videocassette. Un hecho que puede parecer trivial salvo por el hecho de que el videoclub denunció por ello a Davis. Y, aunque el establecimiento cerró en 2008, dicha acusación (por "apropiación indebida de una propiedad alquilada") seguía constando hasta ahora en su historia legal.

Davis descubrió este borrón en su expediente cuando, tras casarse, quiso cambiar el nombre que figura en su carnet de conducir. La mujer, que ahora reside en el condado de Cleveland (Texas), se llevó el susto de su vida tras un embrollo burocrático que la obligó a acudir al juzgado, donde una funcionaria le comunicó el cargo que pesaba sobre ella.

"Lo primero que me dijo es que estaba acusada de fraude, así que pensé que iba a darme un infarto", ha comentado. "Me dijo que era a cuenta de una cinta VHS y tuve que pedirle que me lo repitiera, porque pensé 'esto es una locura, esta chica me está tomando el pelo'. Pero iba en serio".

Ojo, eso sí, porque las consecuencias de este cabo suelto no se han quedado solo en un mal trago pasajero: la denuncia del videoclub ha sido la responsable de que Caron Davis perdiera varios trabajos. "Cuando [los empleadores] consultaban mis antecedentes, lo único en lo que se fijaban era en las palabras 'apropiación indebida", señala.

Afortunadamente, el fiscal de Cleveland decidió desestimar el caso, con lo que esta acusación (según la cual Davis "se apropió dolosamente de una (1) videocassette de Sabrina: Cosas de brujas valorada en 58,59 dólares") no volverá a amargarle la vida a la acusada. La cual, para colmo, nunca fue fan de la serie de Melissa Joan Hart, y no piensa volver a verla en su vida.