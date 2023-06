Las mejores series de thriller que tienes que ver

Si ya nos resulta difícil escoger una serie de drama, acción o comedia que nos apetezca ver entre la lista infinita de títulos de las plataformas de streaming, no hablemos de encontrar una buena serie de thriller con la que disfrutar pasando miedo.

En CINEMANÍA hemos hecho el trabajo por ti y, para que la desesperación por encontrar una buena producción que no sea Stranger Things no acabe contigo, hemos recopilado las mejores series de thriller de los últimos años. Aunque, por supuesto, la historia de Once y su grupo de amigos no podía faltar en esta lista.

Yellowjackets (Movistar Plus+)

La mejor historia actual sobre survival horror (hasta que J. A. Bayona diga lo contrario). Y si no es la mejor serie yanqui actual, poco le falta. Además, recupera a dos mitos de los 90 como Christina Ricci y Juliette Lewis, auténticas supervivientes de algo mucho más terrorífico que un accidente aéreo como es la fama hollywoodiense.

Happy Valley (Movistar Plus+)

Siete años después de su segunda temporada, este año llegó la tercera y última, la que necesitaba Catherine (Sarah Lancashire) para pasar con orgullo a la historia de la televisión. Un personaje terriblemente dramático y tremendamente reconocible. A pesar del thriller, del drama, es una serie de relaciones y mujeres reales, con interpretaciones inolvidables.

Teherán (Apple TV+)

¿Una serie israelí ambientada en el país de los ayatolás? Efectivamente, y además es un thriller de espías, con lo que ya puedes imaginarte por dónde van los tiros. Aun así, las aventuras de Tamar (Niv Sultan), agente encubierta del Mossad con raíces persas, son lo bastante adrenalínicas como para hacer que te olvides de la política. Al menos, por un rato.

Gangs of London (Lionsgate+)

Tras revolucionar el cine de artes marciales con la película The Raid, Gareth Evans y Matt Flanery decidieron llevar sus coreografías a la City londinense. Pandillas multiculturales de hijos de puta y polis infiltrados se baten por hacerse con el cetro de la mafia en una historia que habría encantado al Shakespeare de El rey Lear.

Devilman Crybaby (Netflix)

Para ti que siempre desconfías de los reboots. Masaaki Yuasa, el más turulato de los autores de anime actuales, toma uno de los títulos emblemáticos de Go Nagai (padre también de Mazinger Z) y lo convierte en un espectáculo demencial de gore, ultraviolencia, sexo explícito y demonios chiflados no apto para estómagos sensibles... o para estómagos, en general.

Misa de medianoche (Netflix)

Tal vez Mike Flanagan no haya revolucionado el terror en TV, pero nadie negará su condición de gran valedor del género. Tras seguirle la pista a Shirley Jackson (La maldición de Hill House), el showrunner demuestra saberse al dedillo las lecciones que Stephen King impartió en El misterio de Salem's Lot con esta historia de fe, angustia y miedo a la muerte.

Servant (Apple TV+)

La mejor puesta en escena de la TV actual se encuentra en este misterio doméstico (la acción apenas sale de una mansión de Filadelfia) comandado por M. Night Shyamalan y familia desde la dirección. La posible resurrección de un bebé a partir de un muñeco reborn es solo el punto de partida de un festival de inverosimilitud juguetona rodada como los ángeles.

From (HBO Max)

Comparada con el universo complejo y enigmático de Perdidos, con la que comparte a varios de sus productores, esta serie atrapaba en un pueblo rodeado de criaturas malévolas a aquel que terminaba entre sus límites. Un viaje sin retorno acompañado de una nueva versión del tema Qué será, será (Whatever Will Be, Will Be), interpretado ahora por The Pixies.

Them (Prime Video)

Tras la estela de filmes de terror racial como Déjame salir o Antebellum, la serie de Little Marvin aterrorizaba al mismísimo Stephen King, cuya reseña resultaba la más acertada: “Si nunca has visto a un montón de mujeres blancas espeluznantes vestidas con trajes de los años 50, esta es tu oportunidad”. Una revisión de la lucha histórica contra la xenofobia.

Stranger Things (Netflix)

Es la serie más vista de Netflix y, pronto, tu favorita. Su tercera y cuarta temporada suman más de dos mil millones de horas de reproducción en todo el mundo. No sería nada sin sus referentes, sin su nostalgia, pero abraza esa herencia con tanta soltura que es imposible no disfrutar con un guiño a Stephen King por allí o un homenaje musical por allá.

30 monedas (HBO Max)

El director de El día de la bestia siempre ha entendido el cine como un juego, y concretamente 30 monedas le ha dado la oportunidad de enfrascarse en un gigantesco tablero de rol. Uno donde cada tirada de dados en un monstruo de la semana y su placer se alinea con el del espectador, empujado a un vértigo que ya tiene segunda temporada asegurada.

Chucky (Movistar Plus+)

Cuando parecía imposible que el muñeco diabólico creado por Don Mancini pudiera innovar tras ocho entregas cinematográficas, su artífice sorprendía con una serie ambientada después de los hechos ocurridos en Cult of Chucky (2017). Un retorno a los orígenes más violentos y terroríficos del personaje, dejando aparcada la sátira de los 90 y borrando del mapa el reboot de 2019.

