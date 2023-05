De 'Citadel' a 'Carnival Row': las series más vistas en Prime Video durante el mes de mayo

En menos de siete días y de una tacada, el espectador ha tenido que decirle adiós a Succession, Barry y Ted Lasso. No obstante, para superar el duelo seriéfilo, los usuarios que ya han alcanzado la fase de negociación han empezado a peinar las plataformas en busca de una nueva adicción. Y Amazon Prime Video puede ser un buen lugar para encontrarla.

Con más de 400 series, el servicio de streaming puede apabullar al recién llegado. Especialmente, si teme encapricharse de un título sobre el que penda la espada de la cancelación debido a sus bajas audiencias. Por eso, consultar la lista de las series más populares puede ser de ayuda. Estas son algunas de las más vistas durante el mes de mayo.

Imagen de la serie 'Citadel' Cinemanía

1. 'Citadel' (2023-Actualidad)

Su éxito ha sido tal que apenas acababa de llegar cuando Prime Video la renovó para una segunda temporada. La serie, producida por los hermanos Russo (Vengadores: Infinity War y Endgame), gira en torno a una agencia mundial de espionaje que ha sido destruida por un sindicato del crimen, y cuenta, en su reparto, con Richard Madden (Juego de Tronos), Pryanka Chopra (Matrix Resurrections) y Stanley Tucci (La terminal).

Rachel Brosnahan en 'La maravillosa Sra. Maisel' Cinemanía

2. 'La maravillosa Sra. Maisel' (2017-2023)

Ley de vida: Unas series llegan y otras se van. Es el caso de esta comedia, ambientada en el Nueva York de mitad del siglo pasado, que tras cinco temporadas se ha despedido por todo lo alto con un final que ha encandilado a su audiencia. La serie está protagonizada por Rachel Brosnahan (Día de patriotas), encargada de dar vida a Midge, adinerada ama de casa que descubre, de repente, que ha nacido para el stand up.

'El señor de los anillos: Los anillos de poder' Cinemanía

3. 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' (2022-Actualidad)

“Si doy un paso más, será lo más lejos de mi hogar que he estado nunca”, dice el entrañable Sam en la primera entrega de El señor de los anillos. Lejos de darse la vuelta, el hobbit siguió caminando, abandonando así la cálida seguridad de la comarca y sumergiéndose en la amenazante e incierta oscuridad.

La saga de El señor de los anillos también ha optado por seguir caminando aunque entrañe grandes riesgos, y el resultado ha sido Los anillos de poder. Tras su estreno el pasado diciembre, y con la segunda temporada aún por fechar, la serie se mantiene entre lo más visto en Prime Video. Así que la negativa a detenerse parece no haber sido fallida.

Fotograma de 'Reacher' Amazon

4. 'Reacher' (2022-Actualidad)

Con Tom Cruise a la cabeza, Jack Reacher parecía destinada a convertirse en una saga cinematográfica de la altura y de la longevidad de Misión Imposible, pero la segunda película fue la última aventura de este misterioso e invencible policía retirado.

O así ha sido, al menos, en la gran pantalla, ya que en Prime Video, la vida de Jack continúa en Reacher, creada Nick Santora (atareado por partida doble con la flamante FUBAR de Schwarzenegger). El escogido para darle el relevo a Tom Cruise y encarnar a Jack Reacher ha sido Alan Ritchson (Blood Drive) y, a juzgar por la acogida popular, no ha sido una mala elección.

Toni Colllette en El poder Cinemanía

5. 'El poder' (2023-Actualidad)

Si carece de una segunda temporada, no será porque el público y la crítica le han dado la espalda. La nueva serie de Prime Video reúne a un grupo de chicas con la capacidad de emitir descargas eléctricas a voluntad, y cuenta con un reparto en el que descuella Toni Collette (Hereditary).

John Krasinski dando vida a Jack Ryan Cinemanía

6. 'Jack Ryan' (2018-2023)

El 30 de junio, se estrenará la cuarta y última temporada de Jack Ryan, uno de los personajes más legendarios del novelista Tom Clancy (Alec Baldwin o Harrison Ford han dado vida a este agente de la CIA) y que, en esta serie, es interpretado por John Krasinski (The Office), al que acompañan, entre otros, Wendell Pierce (The Wire) y Michael Kelly (House of cards).

'The Boys' Cinemanía

7. 'The Boys' (2019- Actualidad)

Los superhéroes no siempre son de fiar. Sobre esta idea se han construido las tres temporadas de The Boys, a las que se espera se sumen otras tantas, dado que esta se trata de una de las joyas de la corona seriéfila de Prime Video, con Karl Urban (El señor de los anillos) y Anthony Starr (Banshee) como protagonistas.

Chris Pratt y Taylor Kitsch en 'La lista final' Amazon

8. 'La lista final' (2022-Actualidad)

Antoine Fuqua (Training Day) y Chris Pratt (Jurassic World) unieron fuerzas en una serie que ha gustado más (bastante más) al público que a la crítica. Con una temporada, compuesta por ocho episodios, esta producción de Prime Video narra el regreso a casa de un atormentado comandante tras décadas de servicio y demasiadas muertes en la memoria. Algunas, sospechosas y pendientes de ser vengadas.

'Star Trek: Picard': El regreso del héroe de la Flota Estelar

9. 'Star Trek: Picard' (2020-2023)

En 2020, Patrick Stewart volvió a ponerse a los mandos de la nave Enterprise en esta serie cuyo episodio final se emitió el pasado abril. Star Trek:Picard se desarrolla dieciocho años después de que Jean-Luc Picard apareciese, por última vez, en Star-Trek: Nemesis.

Orlando Bloom y Cara Delevingne en Carnival Row Cinemanía

10. 'Carnival Row' (2019-2023)

Su fantástica primera temporada (y aquí, en una serie de hadas victorianas, "fantástico" tiene más de una acepción) dio paso a tres años de parálisis creativa, debido a las restricciones sanitarias contra el COVID. Y su retorno fue algo agridulce para los seguidores.

A no ser que otra plataforma decida continuar con Carnival Row, la serie protagonizada por Orlando Bloom (El señor de los anillos) y Cara Delevingne (Valerian y la ciudad de los mil planetas) se despidió para siempre el pasado mes de marzo.

