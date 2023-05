La creadora de 'La maravillosa Sra. Maisel' culpa a 'Los anillos de poder' por el final de su serie

Los viajes a la Tierra Media nunca salen baratos, ya se sabe. Sobre todo si dicho viaje tiene lugar a todo lujo y sin reparar en gastos. Pero ningún presupuesto es ilimitado (aunque venga de las arcas de Jeff Bezos) y, cuando llegan las facturas, hace falta recortar gastos de alguna manera. Según ha dado a entender la showrunner Amy Sherman-Palladino, esa es justo la razón que explica el final de La maravillosa Sra. Maisel.

En una entrevista con el podcast WTF with Marc Maron, Sherman-Palladino ha apuntado al enorme desembolso de Prime Video en El señor de los anillos: Los anillos de poder como causa del cerrojazo a su serie sobre una pionera comediante de escenarios. "No fue cosa mía. Pero las cosas se acaban", apuntó la showrunner. "Lo entiendo, pero, ya sabes, hay que pagar a los orcos. Hay un montón de orcos por ahí. Y tienen que pagar a los orcos".

El pullazo de Sherman-Palladino es fácil de entender: frente a la posibilidad de enganchar al fandom de J. R. R. Tolkien, una serie como la suya es material sacrificable, por mucho que venga respaldada por el carisma de la protagonista Rachel Brosnahan y por una estima crítica que la ha llevado a ganar la friolera de veinte premios Emmy, entre otros trofeos, a lo largo de cinco temporadas.

"Había muchos pitos y flautas. Hacer series de época sale muy caro", añade la creadora de La maravillosa Sra. Maisel, dejando caer otra pulla al show tolkieniano de Amazon. "No son solo los coches, los vestidos y los decorados. Es el trabajo que viene después quitando las cosas modernas. Los efectos especiales son especiales. Nadie diría que no tenemos efectos especiales si no hay dragones".

Aun así, Sherman-Palladino piensa que ha podido darle un buen final a su creación. "Nos fijamos en la quinta temporada y pensamos 'vale, ya podemos aterrizar el avión'. Porque, por la mitad de la temporada, la gente empezó a decir: 'Bueno, ¿qué te parece un reboot?'. Y yo me puse en plan 'Oh, Dios, déjame que le ponga un final a esto".

"Déjame asegurarme de que a la gente le gustó el show, y, si la gente lo ha visto, sentirá al final que su viaje tuvo una conclusión", añade la showrunner. Y remacha: "Eso fue muy importante para mí".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.