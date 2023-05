La gente ve series y le gusta hacer listas con las que más le han gustado. También hay quienes acuden a diversos portales online de votación de títulos para anotar su valoración de lo que acaban de ver. Pero si algo une a estos públicos no es su pasión por las series, sino por criticar las listas y votaciones de los demás. En algo tenía que parecerse la afición por las series a la cinefilia.

Así pues, nada más destinado a generar polémica que titular un ranking como las mejores series de televisión de toda la historia, porque sabes que vas a generar reacciones y disensos más o menos airados entre quienes se divierten sintiéndose atacados por este tipo de listas que aparecen de vez en cuando. Demonios, si en CINEMANÍA también tenemos la nuestra.

Así llegamos al ranking de mejores series que se ha vuelto viral en redes sociales durante los últimos días a medida que más gente descubría su contenido. El top en cuestión procede de Reddit, donde fue publicado por la cuenta vbrankings que lo ha elaborado, pero ha corrido como la pólvora por la tuitesfera hispana acumulando a su paso reacciones de asombro y negación al ver qué series aparecían y su orden. Lo puedes ver a continuación.

Ranking de series publicado en Reddit VB Rankings

¿Cómo se ha hecho el ranking de mejores series?

Lo primero que llamó la atención no fue el primer puesto para Breaking Bad, una serie que ha amasado un consenso tan sólido durante los últimos años como el de títulos anteriores como Los Soprano o The Wire, sino el hecho de que la amplísima mayoría de títulos sean obscenamente recientes; solo media docena comenzaron a emitirse antes del siglo XXI: The Twilight Zone, Seinfeld, Freaks and Geeks, Friends y Los Soprano.

Pero ese sesgo de actualidad es muy habitual en este tipo de rankings, sobre todo cuando se trata de productos culturales tan sujetos a las modas y el consumo masivo como son las series de televisión. Además, en este caso se debe a las fuentes de datos que se han empleado para elaborar el ranking: páginas web donde votan los usuarios registrados (IMDb, Just Watch, Filmaffinity) y agregadores online de críticas (Rotten Tomatoes, Metacritic).

Los mismo ocurre con el sesgo de imperialismo anglosajón que lleva a que el ranking contemple medio centenar de series en lengua inglesa, la mayoría de ellas estadounidenses. El resto de producciones de todo el mundo no se han tenido en cuenta, dando lugar a una visión muy limitada tanto de la historia como de la riqueza geográfica de la teleficción.

Las puntuaciones que obtiene cada título en esas páginas y bases de datos son las que se han tomado en cuenta para elaborar la media que marca su lugar en la clasificación final. Algunas de ellas, tan poco fiables y sujetas a la práctica de review bombing como el apartado dedicado a IMDb votes o la puntuación procedente de los usuarios de Metacritic, no la recabada de la crítica profesional.

Por eso mismo, más que ante un canon de las mejores series, estamos ante el enésimo concurso de popularidad online con los títulos que más adhesión enfebrecida generan y en mayor número, así como ganas para votarlas en sus respectivas bases de datos. Más útil para generar una conversación de fin de semana que para tomarlo como guía de acceso a los títulos de ficción más importantes en la historia del medio televisivo.

