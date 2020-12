¿Mejora el deepfake esta escena de ‘The Mandalorian’?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL 2X08 DE THE MANDALORIAN]

La utilización de la tecnología digital para bien rejuvenecer actores, bien resucitarlos directamente, se ha hecho más y más común a lo largo de los últimos años. Y no obstante, por mucho que los directores saquen pecho por los logros, siempre suelen toparse con muecas de desagrado que critican el resultado y directamente se preguntan por el rédito artístico (o incluso moral) de esta práctica. Sean Young en Blade Runner 2049, Will Smith en Géminis, Peter Cushing y Carrie Fisher en Rogue One… los ejemplos abundan, y ninguno se ha topado con alabanzas unánimes.

Mucho menos fue el caso más reciente: la reaparición de Mark Hamill como un Luke Skywalker recién llegado de El retorno del Jedi en el último episodio de The Mandalorian. Aunque hayamos explicado por aquí los motivos por los que este regreso encaja perfectamente lo que siempre nos ha querido contar la serie de Jon Favreau, lo cierto es que el CGI empleado para rejuvenecer a Hamill (que no se limitó a poner su voz sino que llegó a pasarse por el set) deja mucho que desear, ahondando en el valle inquietante y dando pie a un aspecto de personaje de videojuego no especialmente pulido. Pocos días después de esta aparición, claro, Internet ya ha hecho su magia.

Así, el usuario Shamook ha recurrido a la técnica del deepfake para probar a rejuvenecer a Hamill, y el resultado (si bien no perfecto) es mucho más convincente que el aparecido originalmente en la serie de Star Wars. De hecho, recuerda poderosamente a cuando el año pasado Martin Scorsese quiso recurrir a la tecnología digital para rejuvenecer a los actores de El irlandés, y de nuevo resultó que el deepfake parecía mucho más realista que lo visto en la película de Netflix.

Puedes comprobarlo bajo estas líneas.