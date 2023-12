La serie sobre semidioses y monstruos que rompe récords en Disney+

El pasado 19 de diciembre, Disney+ estrenaba el primero episodio de la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que adapta la exitosa saga literaria de Rick Riordan. Posteriormente, la plataforma estrenaba estos días los siguientes dos capítulos, que han conseguido arrastrar a millones de espectadores de todo el mundo y han logrado que la serie se convierta en el mejor arranque para un producción original juvenil de Disney en su plataforma.

Disney ha anunciado que Percy Jackson y los dioses del Olimpo ya es el "estreno televisivo de Disney Branded Television más importante de todos los tiempos", convirtiéndose en uno de las cinco series más relevantes de 2023 en Disney+. Tan solo el primer episodio ha generado 13,3 millones de visitas a nivel mundial en sus primeros seis días y el hashtag #PercyJackson ha generado 212 millones de visitas en TikTok en la última semana.

Aunque la plataforma no ha revelado que otros estrenos han sido los de mayor éxito este año, todo apunta a que nos encontramos ante un listado compuesto por otras ficciones que han suscitado un gran interés entre el público y la crítica como Ahsoka, The Bear 2T, The Mandalorian 3T o Solo asesinatos 3T, entre otras posibles opciones.

'Percy Jackson' arrasa en Disney+

Hay que tener en cuenta que estos datos se reducen a la marca Disney Branded Television, que este año estrenaba otras ficciones como Pesadillas, Chino americano o El crossover. Si bien, Percy Jackson y los dioses del Olimpo sí que se ha convertido en uno de los grandes estrenos del año en la plataforma tras los pasos de producciones como Aksoka, que se engloba dentro de la compañía Lucasfilm, adquirida por Disney en 2012. De hecho, el spin-off de Star Wars logró alcanzar hasta 14 millones de espectadores en todo el mundo en su primera semana.

En este nuevo young adult, Percy Jackson (Walker Scobell), el semidiós de 12 años que adquiere poderes sobrenaturales paralelamente a que Zeus le acuse de haber robado su rayo, estará acompañado de sus fieles escuderos, sus grandes amigos Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Jeffries), quienes tendrán que ayudar al protagonista a evitar el desastre.

En 2010, la franquicia saltó a la gran pantalla con Percy Jackson y el guardián del rayo, donde Logan Lerman fue el encargado de interpretar al protagonista, mientras el cineasta Chris Columbus (Harry Potter y la piedra filosofal) se sentaba en la silla del director. Un filme que, pese a las malas críticas, arrastró a un enorme fandom y logró estrenar en 2013 Percy Jackson y el mar de los monstruos.

