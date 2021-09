“Me niego a que me la jueguen otra vez”: Carole Baskin contra ‘Tiger King 2’

El estreno de Tiger King a mediados de 2020, en plena pandemia, derivó en una fiebre absoluta hacia los personajes de este rocambolesco drama: principalmente Joe Schreibvogel (alias Joe Exotic) y su rival Carole Baskin. El documental dirigido por Rebecca Chaiklin, más allá del asombroso cómputo de espectadores, acabó provocando la puesta en marcha de varios proyectos relacionados: un spin-off centrado en la citada Baskin con Tara Reid, una serie de ficción de Peacock con John Cameron Mitchell y Kate McKinnon, otra de Amazon con Nicolas Cage… la cancelación de esta última pareció implicar que la fiebre se estaba agotando, pero entonces a Netflix le dio por anunciar ayer Tiger King 2, programada para 2022. Y los dramas han vuelto a empezar.

Actualmente Joe Exotic está en la cárcel, y Carole Baskin ya ha tenido tiempo de manifestarse en contra de esta secuela, vía The Hollywood Reporter. “No sé cómo pueden sacar una Tiger King 2 cuando Joe Schreibvogel está en la cárcel, y me niego a que me la jueguen otra vez. Rebecca Chaiklin dijo que quería ‘aclarar las cosas’ sobre lo que me hicieron en Tiger King. Le dije que borrara mi número. No hay explicación para tantas traiciones y falsedades”. De Tiger King 2 ya se ha podido intuir que la serie continuará dando vueltas en torno al misterio de Don Lewis, ex-marido de Baskin que desapareció en 1997 y fue dado por muerto legalmente en 2002.

Baskin, lógicamente, no está cómoda con que Netflix vuelva a husmear en su vida, ni tampoco con que su enemistad con Exotic regrese al candelero. En otras ocasiones, esta activista ha declarado cómo la plataforma de streaming la engañó supuestamente para que participara en Tiger King: entonces se le prometió que la serie sería algo parecido a Blackfish (aclamado documental de 2013 sobre las orcas en cautividad), y posteriormente descubrió que el objetivo principal era indagar en la desaparición de Lewis y en los intentos de Exotic por acabar con ella, que le terminaron llevando a la cárcel.

Baskin sigue concienciada con su activismo en torno a la situación de los tigres en EE.UU., de ahí que haya aprovechado para recomendar un documental de reciente estreno. “Si la gente quiere saber realmente cómo se iniciaron las inseguras condiciones que soportan los tigres en EE.UU., deberían ver la película The Conservation Game de Michael Webber. Su película responde las preguntas que Tiger King pasó por alto”. Más allá de lo didáctico que Tiger King 2 pueda ser sobre este asunto, no cabe duda de que el objetivo de Netflix está puesto en volver a sorprender a sus suscriptores con las excentricidades de estos personajes… les guste a los susodichos personajes o no.

