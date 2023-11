Este es el arco argumental de 'Friends' que Matthew Perry se negó a rodar

Tras la desgraciada muerte de Matthew Perry, sonó el pistoletazo para que los medios se lanzasen a encontrar historia inéditas sobre el malogrado actor, y especialmente sobre su trabajo en Friends. Historias que, como aquella que ha revelado la actriz Lisa Cash, resultan en algunos casos muy entrañables.

En el caso de que seas un friendsólogo empedernido, es probable que Cash te suene como la azafata que se topa con Ross y Rachel en el episodio El de Las Vegas, parte I (T5 E23). Sin embargo, su papel original iba a ser muy diferente, e iba a estar relacionado con Chandler y Monica en términos que a Matthew Perry no le hicieron gracia.

El personaje de Perry, explica Variety, iba a enrollarse con el de Lisa Cash por despecho tras enterarse de que Monica había quedado con Richard, aquel ex suyo tan viril interpretado por Tom Selleck.

¿Por qué Matthew Perry no quiso rodar esta historia?

"La escena era que Chandler y Monica discutían en Las Vegas porque ella iba a comer con Richard", explica Lisa Cash. "En el guion inicial, Chandler subía a su habitación del hotel, pedía servicio de habitaciones y yo aparecía como una trabajadora del hotel. Acabábamos charlando, riéndonos y conectando, y Chandler engañaba a Monica con mi personaje".

"Lo habíamos ensayado y todo", prosigue la actriz. "Íbamos a rodar con público en directo, y el día anterior me enteré de que Perry había ido a hablar con los guionistas para decirles que el público nunca perdonaría a Chandler por engañar a Monica. ¡Y probablemente tenía razón! Eso habría cambiado la trayectoria de la serie y la de su personaje, seguramente".

Aun así, Lisa Cash no le guarda rencor a Matthew Perry. Todo lo contrario, en realidad, porque su trabajo con él le dejó un buen recuerdo. "Me sentí muy cómoda", señala. "Era muy majo y acogedor, y me hizo sentir a mis anchas. Me lo pasé muy bien rodando la escena con él, y todo fue muy fácil".

