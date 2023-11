¿Cuánto dinero han ganado los actores de 'Friends' por cada episodio de la serie?

En 2021, los amantes de Friends disfrutaron del que, visto en perspectiva, fue tal vez el último momento de felicidad relacionado con la serie: la reunión organizada por HBO Max y disponible en la plataforma en España, en la que Matthew Perry y sus antiguos amigos se reencontraron tras años de (según ellos mismos reconocen) cierto distanciamiento.

La pandilla de Central Perk no había perdido el contacto del todo, pero sus vidas habían discurrido en direcciones distintas y su amistad se había atenuado. De hecho, las intervenciones de Perry en la reunión (menos activo que sus compañeros) llegaron a plantear la duda de si, en realidad, habían sido en algún momento un compacto grupo de amigos cuando las cámaras se apagaban, ya que Lisa Kudrow le reconoce al actor, recientemente fallecido, que ignoraba que su compromiso por hacer reír a la audiencia lo atormentase tanto.

Fotograma de 'Friends: The Reunion' HBO Max

Como afirmó David Holmes en un artículo para Esquire, los intérpretes no parecían sentirse muy cómodos estando juntos: Kudrow, otra vez, insistió en que, de vez en cuando, se llamaban por teléfono y Perry, transmutándose en Chandler, exclamó: “¡Pues a mí no me llama nadie!”.

Las cifras que cobraron los seis actores por aparecer en la reunión fueron las responsables, según el criterio de muchos, de que Matthew, Jennifer y los demás hubiesen vuelto a ser Friends por un día. Se estima que cada uno cobró dos millones y medio por dejarse ver en este capítulo que, de nuevo según Holmes, sólo permitía sacar una conclusión: “No volverían a reunirse nunca más”.

El reparto de 'Friends' reunido People

¿Cuánto cobraron los actores de 'Friends'?

El salario que recibió la pandilla de Friends por cada episodio de la comedia no era algo a tomarse a broma: en cuanto la sitcom despegó (es decir, prácticamente desde su primer episodio), los actores comenzaron a cobrar 75.000 dólares por episodio. Entre ellos no había diferencias aunque no partiesen de posiciones equivalentes: mientras que, el mismo año en el que Friends echó a andar, Courteney Cox estrenó Ace Ventura junto a Jim Carrey, Matt Leblanc sólo contaba en su currículo con un videoclip de Bon Jovi.

Sin embargo, este pacto fue, quizá, la mayor demostración tangible de amistad del grupo, que se mantuvo en sus trece cuando las cantidades aumentaron y pasaron a ganar un millón de dólares por capítulo, es decir, unos 20 millones al año.

Los protagonistas de 'Friends' en la temporada 7 Cinemanía

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.