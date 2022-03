Más problemas para Kaley Cuoco: tráiler de la segunda temporada de ‘The Flight Attendant’

Kaley Cuoco no tardó mucho en encontrar un personaje con el que desmarcarse de Penny, la encantadora vecina que había interpretado durante múltiples temporadas en The Big Bang Theory. Al poco de concluir esta exitosa sitcom, Cuoco se involucró como protagonista y productora en The Flight Assistant, serie de HBO que desarrollaba Steve Yockey a partir de la novela homónima de Chris Bohjalian. ¿Resultado? Un adictivo thriller con toques de comedia donde queríamos seguir al personaje de Cuoco, la azafata Cassie Bowden, hasta el final de sus pesquisas. The Flight Attendant fue un éxito de crítica y público.

De hecho Cuoco fue nominada al Emmy a Mejor actriz junto a ocho categorías técnicas, con un aplauso popular tan estruendoso que HBO Max quiso cambiar de planes y extender la historia a una segunda temporada. Puede, por tanto, que el libro de Bohjalian haya dejado de ser la referencia fundamental, pero los guionistas parecen tener cogerle la medida a Cassie: la segunda temporada de The Flight Attendant nos cuenta cómo, una vez la azafata resolvió un caso internacional de asesinato, se ha mudado a Los Ángeles para entrar en Alcohólicos Anónimos e iniciar una nueva relación sentimental.

Pero los líos vuelven a llamar a su puerta. Luego de que sea por segunda vez testigo de un asesinato, Cassie tendrá que pluriemplearse para la CIA en una nueva e improvisada investigación. La segunda temporada de The Flight Attendant se ha rodado entre Los Ángeles, Berlín y Reikiavik (con Cuoco sufriendo unas bromas sorprendentemente pesadas por parte de sus compañeros de equipo en pleno set), y en paralelo a lanzar su tráiler oficial, HBO ha dado una fecha de estreno: The Flight Attendant estrenará los dos primeros episodios el 21 de abril en HBO Max, para estrenar otros dos el día 28.

A partir de ahí emisión semanal, concluyendo la segunda temporada el 26 de mayo sin que aún se haya tanteado continuar la historia con una tercera. Cuoco vuelve a estar acompañada en el reparto por Zosia Mamet y Rosie Perez, junto a la incorporación de Sharon Stone, y puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.