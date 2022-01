Cucarachas en el baño: el tormento de Kaley Cuoco en ‘The Flight Attendant’ por las bromas de sus compañeros

La idea era que The Flight Attendant durase una sola temporada, inspirándose en la novela homónima de Chris Bohjalian. No obstante, la serie que puso en pie Steve Yockey para HBO gustó tanto a crítica y público que se tuvo que recurrir a la oportuna renovación, de forma que la segunda entrega de The Flight Attendant se encuentra en pleno rodaje. Vuelve Kaley Cuoco en compañía de Rosie Perez y una recién llegada Sharon Stone, y aunque no hay noticias del devenir que tomará la historia, la actriz de The Big Bang Theory ha celebrado un encuentro con sus fans en Instagram para hablar de su experiencia en el rodaje.

Y es una experiencia que no está siendo muy agradable. Al parecer, el equipo de The Flight Attendant ha considerado oportuno convertir a Cuoco en el blanco de varias bromas pesadas, con el propósito de sumir a la protagonista en un manejo asustadizo de nervios. “Esto pasa literalmente todos los días. El elenco y el equipo conspiran contra mí y me asustan a cada paso. Estoy en peligro”, aseguraba Cuoco. En esta línea ha revelado que el otro día un miembro del equipo se abalanzó contra ella en una esquina teniendo en las manos un espeluznante muñeco con la cara de Cuoco. La actriz retrocedió entre risas.

Fue aún peor lo ocurrido anteriormente. “No puedo escapar de este tormento”, aseguró Cuoco para a continuación adjuntar un vídeo en su cuenta donde podíamos verla entrando en el baño del set y encontrárselo lleno de cucarachas falsas, con el consiguiente terror. La protagonista de The Flight Attendant no parece molesta (por ahora) con el peculiar sentido del humor de sus compañeros, y es posible que esta inquina se deba a su rol no solo como actriz, sino como productora (ergo jefa) de la serie de HBO. Según comentó en su momento, este fue el mayor desafío de cara a liderar The Flight Attendant.

“Nunca había hecho una serie así antes”, declaró. “Me decía ‘¡no sé cómo la gente hace esto!’ Y no me había dado cuenta, hasta este programa, de la cantidad de gente necesaria para sacar las cosas adelante”. Mientras la cadena se decide a fijar una fecha para la vuelta de The Flight Attendant, está por ver si esta potestad no termina derivando en el despido fulminante de algún graciosillo.

