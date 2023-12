Las próximas series animadas de Marvel que quieren devolverle el esplendor en 2024

El Universo Cinematográfico de Marvel ha visto tiempos mejores. Es así. Al término de 2023 tanto Ant-Man y la Avispa: Quantumanía como Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 han dejado buen sabor de boca (más la segunda que la primera, que se ha saldado con críticas bastante discretas), pero no ha ocurrido lo mismo con Invasión secreta o The Marvels. Ambas producciones carísimas, que en el caso de la serie de Samuel L. Jackson ha tenido muy malas críticas en consonancia a una audiencia mediocre, y en el de la secuela de Capitana Marvel un fracaso en taquilla apabullante, junto a las críticas nefastas claro.

2024 tampoco apunta a ser un año especialmente fácil, pues la doble huelga de guionistas y actores que ha sacudido Hollywood ha derivado en el retraso de todas las futuras producciones: Deadpool 3 será la única película perteneciente al MCU que llegue el año que viene. ¿Qué hará Marvel Studios para compensar? Pues por lo pronto parece que tirar de su brazo televisivo, pero no según las mismas claves que avanzó Bruja Escarlata y Visión debutando en Disney+: hay que producir menos series, y asegurarse de que estas tienen calidad suficiente.

Así que 2024 puede ser el año de la animación.

¿Qué pasaría si...? (Segunda temporada)

Los improbables protagonistas de '¿Qué pasaría si...?'

Antes de que empiece el año que viene, este 22 de diciembre tenemos el último estreno del MCU en 2023. Será entonces cuando llegue a Disney+ la segunda temporada de ¿Qué pasaría si...?, desarrollada por Bryan Andrews y A.C. Bradley. Se compone de nueve episodios de cerca de 30 minutos, y estos irán llegando al catálogo no semanalmente (como suele pasar con las series de Marvel) sino de forma diaria. Cada día a partir del 22 habrá un nuevo episodio, de modo que la temporada haya concluido el 30 de diciembre, en víspera de terminar el annus horribilis marvelita.

¿Qué pasaría si...? se compone de episodios vagamente autoconclusivos, mostrando qué sucede en diversas realidades alternativas a la que conocemos dentro del MCU. Esto posibilita tener a los personajes de la franquicia en tesituras inéditas, como cuando vimos a Peggy Carter portar el escudo del Capitán América en la primera temporada. Esta capitana reaparecerá en los nuevos episodios, de los que ya se ha revelado el regreso de Hela (la villana de Thor: Ragnarok encarnada por Cate Blanchett) o un fortuito enfrentamiento entre Odín y el Mandarín.

También se ha sabido de un episodio navideño inspirado directamente en La jungla de Cristal, cambiando al Nakatomi Plaza por la Torre de los Vengadores y dándole a Happy Hogan (Jon Favreau) un protagonismo inesperado. Todas estas ocurrencias volverán a ser supervisadas por el Vigilante (voz de Jeffrey Wright), en el marco de una serie cuya andadura inicial convenció a la crítica y a los fans, y que luego de la segunda temporada habría renovado prematuramente por una tercera en Disney+.

X-Men '97

Imagen promocional de 'X-Men '97' Marvel

Ya entrados en 2024, sucede que todavía no tienen fecha de estreno ninguna de las series de animación planteadas. Así que contemplemos con prudencia la posibilidad de que se retrasen al año que viene, pues sin ir más lejos el plan inicial para X-Men '97 era estrenarla en Disney+ a lo largo de otoño de 2023. Como sabemos esto no ocurrió, pero la serie está muy avanzada y cabe esperar el estreno definitivo para algún punto del año que viene, con la alegría de los mitómanos que esto supondrá.

Y es que X-Men '97, como su propio título indica, es una continuación de la serie animada que Fox Kids emitió entre 1992 y 1997, llevando a su cúspide la popularidad de los mutantes liderados por el Profesor X. Lobezno, Tormenta, Bestia, Magneto, Cíclope: todos tuvieron su momento de gloria en X-Men, calando tanto durante cinco temporadas como para convencer más tarde a los productores de lanzar una película en acción real con Bryan Singer, y la fiebre superheroica que desde el 2000 no ha dejado de notar la industria (aunque hoy apunte a expirar).

X-Men '97 traerá de vuelta a estos personajes en las versiones que conocemos, con un estilo animado vintage que nos retrotraiga a la televisión de los 90. Es la serie que mejor pinta tiene, con diferencia.

Eyes of Wakanda

Una imagen de Wakanda Cinemanía

También porque es la que más titulares ha protagonizado. No podemos decir lo mismo de Eyes of Wakanda, de cuya existencia nos enteramos hace apenas horas. La idea es plantear toda una serie ambientada en esta metrópolis africana, que conocimos en Black Panther. Del argumento no sabemos nada más, aunque es inevitable pensar en una serie de acción real que se anunció hace tiempo, y que iba a tener como responsable a Ryan Coogler: director de las películas de Black Panther.

Esta serie iba a centrarse en Okoye (Danai Gurira) y en su liderazgo de las Dora Milaje, cuerpo protector de Wakanda. Teniendo en cuenta que Bob Iger quiere restringir el volumen de series tras los últimos fracasos, no podemos descartar que la serie de Coogler se haya cancelado y a cambio tengamos Eyes of Wakanda. Que, quién sabe, igual podría dar continuidad a Black Panther: Wakanda Forever de forma que viéramos cómo se le da a Shuri (Letitia Wright) ser la nueva Black Panther.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Imagen (claramente provisional) de la serie

De la existencia de esta ya sabíamos hace tiempo, solo que no se titulaba Friendly Neighborhood Spider-Man. A cambio, la serie de animación (de un previsible estilo añejo a la senda de X-Men '97) se titulaba Spider-Man: Freshman Year, como una diferencia directa a lo que retrataría la ficción: el primer año de Peter Parker cursando en la universidad mientras debe seguir con sus actividades superheroicas. Freshman Year fue renovada al instante, con la idea de que la segunda temporada siguiera el chiste de los títulos universitarios para llamarse Sophomore Year.

Pero ha habido un cambio de planes. Ahora es Friendly Neighborhood (lo que encaja con la homónima serie de tebeos y la fórmula del "amigo y vecino" con la que se suele presentar Spider-Man) y teóricamente llegaría en noviembre de 2024, desarrollada por Jeff Trammell. Aún no sabemos gran cosa del argumento, pero la idea es esa, seguir a Spider-Man durante su periplo universitario. Desconocemos si esta versión del trepamuros será la misma que la del MCU (esto es, la que conocemos con el rostro de Tom Holland y la que implicaría que hablamos de una secuela de Spider-Man: No Way Home), pero ya hay rumores de que Friendly Neighborhood incluiría la presencia de Daredevil. Por algún motivo.

Marvel Zombies

Marvel Zombies Disney

Finalmente, otra serie de la que supimos hace tiempo. Se basa en un arco de las viñetas igualmente, pero en realidad se trata de un spin-off de la primera temporada de ¿Qué pasaría si...? Esta tenía un capítulo titulado ¿Qué pasaría si... zombies? y es tan sencillo como suena: una visión del Universo de Marvel según la cual varios superhéroes se han convertido en muertos vivientes. Marvel Zombies solo constaría de cuatro episodios sin fecha confirmada (¿no sería bonito verlos en Halloween?) mientras se desconoce qué personajes aparecerían, aunque ya se ha dejado caer la presencia de Iman Vellani, Simu Liu y Randall Park como Ms. Marvel, Shang-Chi y Jimmy Woo, personaje recurrente del último MCU.

