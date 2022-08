Mark Ruffalo: "Hulk es el Hamlet de nuestra generación"

La impecable continuidad del Universo de Marvel se ha visto entorpecida en pocas ocasiones, y la principal ocurrió bien al principio. Edward Norton interpretó a Bruce Banner en El increíble Hulk poco después de que Jon Favreau iniciara el macroproyecto con Iron Man. Dentro del cine Norton contaba con el cuestionado precedente de Eric Bana y Ang Lee, y al parecer fue tan difícil trabajar con él durante la película que Kevin Feige decidió sustituirle de cara a Los Vengadores. Fue entonces cuando tomó el relevo Mark Ruffalo, y hasta ahora. Tras varias películas, el actor aparece estos días en She-Hulk: Abogada Hulka, serie de Disney+ que protagoniza Tatiana Maslany como su prima Jennifer Walters.

Ruffalo, como Banner, es el encargado de adiestrar a esta abogada en el control del gigante esmeralda, y a nadie se le escapa que (como fuera Ojo de Halcón) es una forma de ceder al testigo a un nuevo personaje. Lo que no quita, según Ruffalo, que Hulk tenga una grandeza propia, capaz de no pasar nunca de moda, y que llega a emparentarlo con William Shakespeare. “Llegue a bromear con Ed sobre esto”, cuenta ahora en Entertainment Weekly acerca de Norton, con quien parece guardar buena relación. “Le dije ‘es como el Hamlet de nuestra generación’”. Bruce Banner, Hulk, sería algo así como una nueva versión del atribulado príncipe danés, obsesionado con vengar a su padre.

Tienen en común su conflicto interno, y la susceptibilidad de que lo interpreten varios actores distintos a lo largo de la historia. "Todo el mundo puede tener su oportunidad", prosigue Ruffalo. “Probablemente habrá otros actores antes de que todo termine. La gente dirá ‘¿recuerdas cuando Hulk se parecía a Mark Ruffalo? Ahora se parece a Timothée Chalamet’”. El actor no descarta, pues, que en algún punto le den relevo del mismo modo que él se lo dio a Norton y Bana, intuyendo que Hulk tiene un recorrido potencialmente interminable en el cine. Lo que no quita que, en She-Hulk, todo esté acogiendo la fórmula de una despedida.

“Cuando decidieron hacer She-Hulk (lo que me pareció genial, emocionante y oportuno) fue básicamente como ‘nos interesaría que pasaras el testigo’”, recuerda Ruffalo. “Me dieron la premisa, que ya conocía por los cómics, y dije ‘sí, me encantaría hacerlo’. Ahora siento que estoy pasando de algún modo la antorcha”. ¿Significa esto que She-Hulk será la última vez que veamos a Ruffalo en el papel de Banner? Esperemos que, al menos, esto no signifique un destino trágico para su personaje según concluya la serie.

