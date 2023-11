El final de Marissa en 'The O.C.': así se gestó una de las muertes más polémicas de la historia de la televisión

Hace 20 años, el creador Josh Schwartz revolucionó el drama adolescente con el estreno de una serie sobre clases privilegiadas, familias disfuncionales, el paso de la juventud a la edad adulta y esos amoríos de instituto que tanto enganchaban a los espectadores. The O.C. lo tenía todo para encandilar a los amantes del género: al chico malo no tan malo, a la figura paterna redentora, al 'hermano' graciosete, a la vecina popular y rebelde...

No es de extrañar que, con este sinfín de clichés irresistibles, la apuesta fuera un éxito instantáneo en EE UU y no tardara en llegar al resto del mundo. En España, también caímos en aquella red de romances y dramas tejido por Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), Marissa Cooper (Mischa Barton), Seth Cohen (Adam Brody) y Summer Roberts (Rachel Bilson).

20 años después de su estreno, The O.C. sigue siendo uno de los principales referentes del género y uno de los títulos más destacados de Schwartz, que después firmaría Gossip Girl. California, de Phantom Planet, continúa sonando en nuestra cabeza, aún deseamos celebrar la Naviduka y el muelle de Newport Beach se mantiene grabado en nuestra retina, tanto como aquel beso entre Seth y Summer simulando a Spider-Man.

Pero, pese al cariño que siempre guardaremos a la serie, también seguimos sin perdonar el final que tuvo Marissa, el momento más traumático para los seguidores y una de las escenas más controvertidas en la historia reciente de la pequeña pantalla. Vanity Fair ha rescatado ahora declaraciones del equipo y el reparto de la ficción, en las que explican a qué se debió esta cuestionada decisión.

La muerte de Marissa en 'The O.C.'

Antes de abordar las explicaciones de los responsables de la producción, recordemos la forma en la que decidieron despedirse de una de sus protagonistas. Marissa Cooper era el prototipo de niña rica y aparentemente perfecta de California, pero pronto descubría su lado más salvaje y los traumas derivados de su pintoresca familia.

Fueron muchos los fans que criticaron el desarrollo del personaje a lo largo de sus tres temporadas, sobre todo cuando Marissa protagonizaba locuras y escándalos pasados por alcohol y cocaína. La protagonista bordeó la muerte varias veces, fue secuestrada, mantuvo relaciones homosexuales para cabrear a su madre, mató al hermano de Ryan y se encaprichó de todo hombre obsesivo que se cruzaba en su camino.

Uno de esos hombres, Kevin Volchok (Cam Gigandet), fue precisamente el que acabó con su vida en el último episodio de la tercera entrega de The O.C. Marissa se disponía a irse a Grecia por un año con su padre (Tate Donovan había abandonado el show poco antes) y Ryan la llevaba en coche al aeropuerto cuando Volchok, borracho, los interceptaba, exigiendo hablar con su ex.

Kevin golpeó el vehículo de Ryan varias veces, pero este último se negó a parar el coche y el enfrentamiento terminó en un aparatoso accidente que acabó con la vida de Marissa. Esta moría en brazos de Ryan mientras el coche explotaba de fondo y sonaba la versión de Imogen Heap de Hallelujah.

Los seguidores de la serie no tardaron en mostrar su descontento con ese desenlace para el personaje y, a partir de la cuarta temporada, en la que Ryan pronto encontraba otro interés amoroso en Taylor Townsend (Autumn Reeser), la serie empezó a perder audiencia, llegando a su fin en esa misma entrega.

¿Por qué mataron a Marissa en 'The O.C.?

Mischa Barton ha hablado en varias ocasiones sobre su sufrida experiencia rodando The O.C. Hace unos años, la actriz, la más joven del reparto protagonista, aseguraba que fueron el bullying y el entorno de trabajo los que precipitaron su salida. El equipo también afirmaba que Nuala Quinn-Barton, madre y manager de la joven actriz, ejercía una gran presión sobre ella.

Como recoge Vanity Fair, Barton ha reconocido que el ritmo de trabajó pudo con ella: "Hubo años en los que solo tenía seis días libres en todo el año. Era agotador. Era muchísimo. Y cuando no rodaba, promocionaba la serie, hacía prensa y tours. Era agotador".

Todos sabían que Mischa no era feliz. Su compañera Rachel Bilson afirmó que, durante el rodaje de la tercera entrega, "no quería estar ahí". Melinda Clarke, que daba vida a Julie Cooper-Nichol, también sintió "esa vibra negativa". Pese a ello, el productor Bob DeLaurentis reconoció que la actriz siempre fue profesional en el set y la también productora y guionista Stephanie Savage admitió que no hicieron lo suficiente para integrarla cuando ella se alejó.

Pero, a pesar de todo ello, el equipo está de acuerdo en que Marissa podría haber sobrevivido de no ser por los ejecutivos de Fox. La cadena opinaba que las decisiones narrativas que se habían tomado hasta entonces no estaban funcionando, por lo que necesitaban algo grande para el final de la tercera entrega. Peter Liguori, presidente de Fox Entertainment, tomó una decisión: eliminar a la protagonista.

Para colmo, la decisión de Fox coincidió con un momento en el que los guionistas estaban estancados en la trama de Marissa, perdidos a la hora de dar una continuidad a su siempre trágica historia con Ryan. "Habíamos tocado tantas combinaciones con su relación que no sabíamos cuál era el siguiente paso", ha reconocido el guionista y productor John Stephens. La muerte de Marissa les dejaba algo más por explorar en una nueva temporada: el duelo de Ryan.

Teníamos a una actriz descontenta, una cadena dispuesta a matar a su personaje y unos guionistas desesperados por encontrar un arco argumental para la cuarta entrega. Así se fraguó la salida de Barton y la muerte de Marissa.

¿Pudo morir otro protagonista en 'The O.C.'?

Los protagonistas de 'The O.C.' Cinemanía

Como decíamos, la cadena estaba desesperada por atraer audiencia y, por ello, se les ocurrió que matar a un protagonista era la mejor idea para recuperar espectadores. Schwartz ha reconocido que podrían haber optado por otras alternativas narrativas para reforzar la serie, reinventarla, pero Fox insistía en tener algo grande y sorprendente, "y sentíamos que el futuro de la serie estaba en el aire".

Sin embargo, jamás se plantearon acabar con los personajes de Ryan, Seth o Sandy (Peter Gallagher) al considerarlos el corazón de la serie, "aunque hubieran intercambiado lugares [con Barton] con gusto", dice Schwartz.

"Peter [Gallagher] no, pero Adam [Brody] y Ben habrían muerte felizmente", ha asegurado Stephanie Savage. Tal y como recoge Vanity Fair, McKenzie no recuerda haber sido tan tajante con sus ganas de marcharse de la serie, pero sí asegura que Adam estaba convencido.

Así, se optó por Mischa y su Marissa. ¿Por qué ella? "Había razones empresariales, y después había razones creativas", ha explicado Schwartz: "Marissa siempre fue un personaje trágico. El final del episodio de Tijuana y el final de la tercera temporada conectan. No era imposible que el personaje muriera, siempre estuvo sobre la mesa, desde el principio de la serie".

Para colmo, la página web sobre series Television Without Pity se recreaba en el odio hacia Marissa, otro factor que hizo pensar al equipo que acabar con este personaje no cabrearía tanto a la audiencia. Sara Morrison, redactora en Television Without Pity, ha recordado cómo, en los fórums, "todo el mundo amaba a Seth, todo el mundo amaba a Julie, todo el mundo amaba a Summer. A la gente le gustaba Ryan. Y todo el mundo odiaba a Marissa".

Mischa Barton, la noticia de la muerte de Marissa y el rodaje

Josh Schwartz ha afirmado que él era demasiado cobarde para enfrentar la situación de contar la decisión a Mischa Barton y a su madre, por lo que le tocó hacerlo a Bob DeLaurentis, y la reacción de estas fue de enfado. "Fue decepcionante", ha recordado Barton sobre el encuentro: "Pero de alguna forma se adelantó a algo que era inevitable".

"El personaje estaba haciendo demasiado y creo que se quedaron sin lugares a los que llevarla. No fue lo mejor del mundo, pero no había mucho que se pudiera hacer llegados a ese punto", ha admitido Barton, afirmando que fue una decisión tomada por los productores en la que ella no intervino.

Una vez tomada la decisión y tras compartirla con Barton, el equipo decidió abordar la muerte de Marissa con una idea que habían tenido para la primera temporada, en la que el personaje se iba a ver involucrado en un accidente de tráfico. En aquella primera entrega, pretendían lanzar el coche al agua, con Ryan tratando desesperadamente de abrir sus puertas, pero era "horrible y difícil de producir". Además, One Tree Hill iba a contar con una escena similar, por lo que cambiaron esa aproximación manteniendo solo el accidente.

Los días de rodaje previos al final fueron complicados, con el equipo exaltado y, aunque Barton ha afirmado que todos fueron profesionales, DeLaurentis recuerda a la madre de la actriz repitiendo la pregunta sobre cómo podían estar haciendo eso, siendo Marissa una de las cuatro protagonistas.

Melinda Clarke ha contado que Mischa estaba visiblemente afectada esos días: "No era feliz en la serie, ¿pero quería que la mataran? Recuerdo que estaba muy triste la última semana. Estaba triste por dejar la serie". Barton, por su parte, ha defendido que quiso hacer justicia al personaje en el rodaje del accidente, cuando todo el equipo y el elenco estaban especialmente afectado por todo lo que estaba ocurriendo.

Y ahora, ¿qué opina el equipo sobre la muerte de Marissa?

Marissa muere en 'The O.C.' Cinemanía

Como decíamos al principio del artículo, la muerte de Marissa ha sido una de las decisiones creativas más criticadas y cuestionadas por los espectadores en la historia reciente de la televisión. Ni siquiera los actores de la serie están de acuerdo con cómo se despidió al personaje.

"Lo pensé entonces y aún lo hago; podrían haberla eliminado de otra forma", ha recalcado Brody: "Recuerdo que, en Sensación de vivir, los personajes iban a rehabilitación por un tiempo, o la gente desaparecía durante un año, pero no desaparecía del todo. Estoy seguro de ella estaba un poco triste y aburrida, pero dudo que quisiera morir y ser prácticamente despedida de forma pública y dramática".

Para Kelly Rowan, que daba vida a Kirsten Cohen, fue "el mayor error que han cometido". Incluso Stephanie Savage recuerda ver el episodio con Josh y Matt Ramsey y pensar: "¿Qué hemos hecho?". Schwartz, por su parte, inicialmente pensó que era un final épico que nadie se esperaría, pero, tras la emisión del capítulo, comprendió que habían tomado una terrible decisión: "Había duelo, incredulidad, enfado, y sonaban más alto que cualquier queja previa sobre el arco de un personaje".

Resulta que, pese a los comentarios hirientes y el aparente odio en Internet, muchos fans querían a Marissa y había conectado con ella. "Recuerdo que, tras la muerte de Marissa, la gente se volvió loca y se me acercaba en el aeropuerto llorando", ha contado Barton.

20 años después del arranque de The O.C., la muerte de Marissa sigue resultando inexplicable. The O.C. era inconcebible sin ella, como demostró la desastrosa acogida de la cuarta entrega. Para muchos fans, la serie terminó con su tercera temporada y la mayoría aún no perdona la decisión. Tal vez John Stephens sea quien mejor lo defina: "Cada poco tiempo, la gente descubre que estuve en la serie y lo primero que sale de su boca es: '¿Por qué matasteis a Marissa?".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.