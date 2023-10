Magic Johnson, indiferente ante la cancelación de 'Tiempo de victoria' por no contar con los Lakers: "Es su responsabilidad"

El pasado mes de septiembre, HBO sorprendió con la cancelación de Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers justo al poco de que se estrenase el último episodio en su plataforma de streaming. Esto sorprendió al propio equipo detrás de la producción y a sus seguidores. La serie quedará sin cierre definitivo pese a las críticas generalmente positivas que recibió.

"No es el final que teníamos en mente", aseguró Max Borenstein, que junto a Jim Hecht se encargaba del guion de Tiempo de victoria. Por supuesto que no es el desenlace apropiado, puesto que la primera temporada termina con Los Angeles Lakers incapaces de vencer a los Boston Celtics, algo que parece molestar a muchas personas excepto a los propios implicados del Showtime, aquel equipo de ensueño que reunió la franquicia californiana.

Exjugadores como Kareem Abdul-Jabbar o Magic Johnson se distanciaron de la obra de HBO desde un comienzo. No es de extrañar que, tras su cancelación, el propio Johnson se haya mantenido en su indiferencia. En una conversación con The Hollywood Reporter reiteró sus ideas iniciales.

"Bueno, nunca vi la serie porque nadie en este mundo puede contar la historia de los Lakers como se debe. ¿La historia del Showtime? ¡Nadie! Dr. Buss estuvo muy adelantado a su época como dueño. ¿Nuestro equipo? ¡Increíble! ¿Las animadoras con Paula Abdul? ¡Increíble! Nadie puede contar eso, así que ninguno de nosotros la vio porque era todo ficción. Simplemente no puedes contar eso, pero es su responsabilidad", explicó el célebre deportista.

Las polémicas de 'Tiempo de victoria'

La serie no comenzó con el pie derecho precisamente. Will Ferrell se enfadó con Adam McKay por no conseguir el papel principal, se señaló cierta falta de veracidad en lo retratado, el exentrenador Jerry West (interpretado por Jason Clarke) exigió una disculpa por la manera en que fue retratado... Aun así, esta obra recibió buenas críticas y llegó a renovar por una segunda temporada.

En 2022, tanto Magic Johnson como Kareem Abdul-Jabbar (interpretados por Quincy Isaiah y Solomon Hughes, respectivamente), se distanciaron de Tiempo de victoria al considerar que "la historia del Showtime sería mejor contada por quienes la vivieron". La propia franquicia de los Lakers decidió no hacer comentarios sobre la serie. Con esta falta de apoyos, no resulta extraño que HBO finalmente optara por cancelarla.

