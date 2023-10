Maggie Wheeler, Janice en 'Friends', llora la muerte de Matthew Perry: "Qué pérdida"

“Oh, Dios mío”. Ese era el latiguillo que identificaba a Janice Hosenstein cada vez que aparecía en Friends, normalmente una vez ella y Chandler habían retomado su relación intermitente y desastrosa. Maggie Wheeler la interpretó de forma esporádica a lo largo de las 10 temporadas de la icónica serie de NBC, construyendo un personaje por el que el público sentía un intenso cariño. Al igual que ella, como demostró en ocasiones como aquella de 2021 en la que apareció, en un vídeo de TikTok, parodiando el I’ll Be There for You del opening de forma que reflejara el deseo de Janice por que Chandler dejara a Monica.

Chandler estaba interpretado por Matthew Perry, que acaba de fallecer a los 54 años conmocionando al mundo. Mientras se esclarecen las causas de la muerte, Wheeler ya ha reaccionado a la noticia, dando su pésame en Instagram: “Qué pérdida. El mundo te echará de menos, Mathew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”. Junto a Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Courteney Cox, Perry formó parte de una serie de culto inagotable.

Pero, más allá de Friends, ya hay otras figuras que han lamentado la muerte de Perry en redes sociales. Por ejemplo Valerie Bertinelli, con quien Perry apareció en otra serie de los 90 llamada Sydney: ella ha dicho “Descansa en paz, hombre dulce”. Mientras que Timothy Busfield, con quien Perry apareció en otra de sus series más conocidas (Studio 60, creada por Aaron Sorkin), ha compartido una hilarante anécdota que le contó el mismo Perry, conocido en la industria por un sentido del humor no muy alejado del que identificaba a Chandler.

“Me contó que una vez se pasó toda una noche entreteniendo a un director famoso. Llevándole a un club tras otro, pensando para sí ‘le gusto de verdad, a lo mejor me contrata’. No fue hasta la mañana siguiente, después de una gran noche, cuando descubrió que no era el famoso director en absoluto. Era un tipo cualquiera. Se contaba esa historia a sí mismo. Así era él. Feliz viaje, hermano. Te echaré de menos”.

