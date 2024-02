Mads Mikkelsen tiene nuevas esperanzas para el regreso de 'Hannibal': "Aún no hemos terminado"

Seguramente, Bryan Fuller pasará a la historia como uno de los mejores showrunners de nuestra época, y también uno de los más gafes. No por nada hablamos del autor de Tan muertos como yo, Criando malvas y, sobre todo, Hannibal, series tan reputadas por su calidad como por haber terminado mucho antes de lo previsto.

Pero resulta que ahora Fuller ha dirigido una película, Dust Bunny, cuyo protagonista es nada menos que Mads Mikkelsen, intérprete del psiquiatra caníbal en su show. Y también resulta que el director y el actor danés se han puesto a hablar, y...

¿Veremos nuevos episodios de 'Hannibal'?

"No quiero volver a interpretar a ninguno de mis personajes con la excepción, quizás, de Hannibal, porque lo suyo aún no ha acabado", explica Mads Mikkelsen en una entrevista con Business Insider (vía IndieWire). "No es ningún secreto que todos los actores de la serie, y también Bryan, queremos volver".

Mikkelsen prosigue avisando que ese regreso debería producirse cuanto antes. "Debería ocurrir más pronto que tarde porque no nos estamos haciendo más jóvenes con el tiempo, ¿no?". Recordemos que Hannibal duró tres temporadas, la última de las cuales se emitió en 2015.

Aun así, el actor añade que Bryan Fuller tiene ideas acerca de cómo relanzar la serie que él protagonizó junto a Hugh Dancy. "La historia puede dar un salto, tener un hueco, lo cual estaría bien. Así que todo consiste en encontrarle un hogar, pero no hay nada decidido por ahora. A nosotros nos encanta la serie, y parece que hay mucha más gente a la que también le gusta".

Por otra parte, parece que Mikkelsen y el showrunner han hablado acerca de cómo proseguir la historia de Hannibal, si bien el primero se niega a dar pistas: "No puedo decir nada, por si acaso nos ponemos en marcha".

En su momento se rumoreó que Hannibal podría pasar de NBC a Netflix, y el propio Mads Mikkelsen habló de las negociaciones con Warner para incluir el argumento de El silencio de los corderos (y a Clarice Starling) en la trama de la serie. Con respecto a ese remake de Otra ronda que prepara Chris Rock, el actor no dice nada, pero no nos extrañaría que se plantease invitar a Rock y a Leonardo DiCaprio a cenar un día de estos.

