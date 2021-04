Mads Mikkelsen estuvo a punto de besar a Hugh Dancy en la escena final de 'Hannibal'

Otra ronda ha supuesto para Mads Mikkelsen un nuevo éxito a su carrera. El filme de Thomas Vinterberg podría alzarse el próximo 25 de abril con el Oscar a mejor director y mejor película internacional. Una vez más, el actor danés ha demostrado por qué nos gusta tanto a los espectadores, quienes llevamos años siguiendo su carrera y no olvidamos otros de sus formidables papeles, como el del doctor Hannibal. Precisamente, este rol es también noticia estos días tras la confesión de su protagonista sobre uno de los besos más esperados.

La tensión homoerótica entre los personajes del Dr. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) y Will Graham (Hugh Dancy) siempre estuvo patente. De hecho, Mikkelsen ha confesado en una entrevista reciente para Vulture que, durante el inesperado final en la temporada 3, se planteó besar a Dancy en sus últimos minutos en pantalla.

"Realmente hicimos una par de tomas de la última escena donde nosotros estamos mirándonos el uno al otro, y era demasiado obvio, era casi un beso", ha señalado el actor. "Hugh y yo estábamos como: '¿por qué no?'. Tenemos un par de tomas. Hagamos uno. Sería genial".

Sin embargo, el showrunner Bryan Fuller creía que era 'demasiado'. "Nunca fuimos a por el beso. Bryan lo amaba, pero fue como, 'demasiado, chicos. Es demasiado obvio'. Y él tenía toda la razón", confiesa Mikkelsen. "Creo que estábamos atascados en eso. Y muchos de los Fannibals también lo querían. Ha sido un tema de fan art homoerótico. Y una buena razón, porque ellos están tan unidos como gemelos en tantas formas. Pero no queríamos ser una cosa física. Era algo mucho más grande que eso".

El desastroso casting para 'Los cuatro fantásticos'

Los rumores sobre las conversaciones de una cuarta temporada llevan sonando desde hace varios años, aunque Mikkelsen no tiene tiempo para aburrirse. El actor aparecerá próximamente en Chaos Walking y ya tiene pendiente los rodajes de Animales Fantásticos 3 y de Indiana Jones 5.

En esta misma entrevista de Vulture, Mikkelsen también ha repasado los buenos y malos momentos de su carrera, compartiendo la anécdota de su desastroso casting para el papel de Dr. Reed Richards/Mr. Fantastic en Los cuatro fantásticos de 2005. “Nos presentamos todos en una pequeña oficina con un escritorio y algunos libros y querían que hiciéramos una escena en la que teníamos dos líneas, tal vez ni siquiera dos líneas”, destaca el actor.

“Es como, 'Chicos, ¿no podríais haber elegido un tipo de escena diferente a esta? Esto es una jodida locura'. Te sientes como un idiota... Creo que me fui ... Creo que en realidad dije: 'No puedo hacerlo. No se trata de ti, lo siento, esto está mal". Afortunadamente, esto no repercutió para nada en su carrera, que aún no ha tocado techo.