‘Un lugar para soñar': dónde ver, capítulos y todo lo que debes saber de la temporada 5

Aunque, en realidad, este río discurra a través de Vancouver, las aguas del Virgin dan nombre a una pequeña y ficticia población del norte de California a la que llega, atraída por un anuncio de trabajo, una enfermera angelina. Su historia se cuenta en Virgin River, serie conocida en España como Un lugar para soñar.

Definida por algunos críticos como el placer culpable más adictivo de la televisión, Un lugar para soñar acaba de estrenar la primera parte de su quinta temporada: en total, 10 episodios que ya están disponibles en el catálogo de Netflix. Esta tanda de capítulos culminará el 30 de noviembre con dos episodios especiales. ¿De qué tratará esta nueva temporada?

'Un lugar para soñar', bajo el fuego

Al final de la cuarta temporada, Mel y Jack se prometieron, al tiempo que los que han sido espectadores de este romance californiano contaban con la certeza de que Jack es el padre biológico de la hija de la protagonista.

Además de las tramas sentimentales, la quinta temporada de Un lugar para soñar trae consigo un incendio que calcina los bosques de la zona y pone en alerta a los vecinos de Virgin River. Según la sinopsis oficial de Netflix, en los próximos capítulos, se trabarán “nuevas y sorprendentes relaciones” entre los habitantes del pueblo, se producirá “una ruptura impactante, un juicio difícil y una despedida desgarradora”.

'Un lugar para soñar' Netflix

¿Quién actúa en ‘Un lugar para soñar’?

El reparto habitual, capitaneado por Alexandra Breckenridge (The walking dead) y Martin Henderson (The ring y X), Un lugar para soñar ampliará su elenco con la incorporación de Libby Osler (Historias de Chesapeake), Barbara Pollard (Mom & Me) o Kandyse McClure (Battlestar Galactica).

