De repente, Netflix tiene una serie buena entre manos. La diplomática ofrece la factura dramática y formal de un título de calidad digno de, si no HBO, si duda FX o Apple TV+ pero está en el gigante del streaming así que merece la pena echarle un vistazo para ver si la plataforma encuentra rentable seguir apostando por ficciones de este calado.

Tampoco seamos tan duros. Este thriller político protagonizado por Keri Russell como la nueva embajadora de EE UU en Reino Unido en realidad se inscribe dentro de cierta tradición de las producciones Netflix: toma el testigo dentro de la intriga política de aquella pionera House of Cards con la que la plataforma se inició en la producción propia y sigue explotando la fascinación por los protocolos y ambientes de los dirigentes británicos en la línea de The Crown.

Y parece que el público está respondiendo. Desde su estreno el pasado 21 de abril, La diplomática ha ido apareciendo en las primeras posiciones de los tops diarios de la mayoría de los territorios donde está disponible la plataforma. Ahora solo es cuestión de que prenda el boca oreja para que pase a integrar su lista de éxitos que, además, puede tener posibilidades en la carrera de premios.

Quién está detrás de 'La diplomática'

Debora Cahn es la creadora y showrunner de La diplomática. Esta veterana de la televisión estadounidense se curtió como guionista y productora de series como El ala oeste de la Casa Blanca, Anatomía de Grey y Homeland. Títulos de los que es posible encontrar trazas en el que nos ocupa, pues bascula con elegancia entre la ficción política posibilista, las relaciones sentimentales en el trabajo y el thriller geoestratégico.

Eso sí, la estrella y auténtico reclamo de la serie es su protagonista: Keri Russell. Ya se echaba de menos en la pequeña pantalla a la actriz de The Americans, que tras acabar su andadura en el brillante serial de espionaje no ha parado de pegar tumbos en el cine sin ver excesivamente reconocido su talento (Antlers: Criatura oscura, Oso vicioso) pero con el papel de la embajadora Kate Wyler no desentonaría su cuarta nominación al Emmy.

En torno a ella se organiza un elenco de intérpretes bien engrasados en el medio televisivo, entre quienes destaca Rufus Sewell como Hal, el marido de Wyler; un exembajador con multitud de contactos en las altas esferas cuyas intenciones nunca terminan de estar del todo claras y que supone el perfecto vórtice de humor y puñaladas traperas a medida que se va desenredando el argumento.

De qué va 'La diplomática'

Veamos ese argumento. La diplomática comienza con la explosión que sufre un portaviones británico que se encontraba en el golfo Pérsico. Aunque no está claro si se ha tratado de un accidente o un ataque, el hecho de que las relaciones entre Irán y EE UU estén especialmente tensas llevan a sospechar de un acto deliberado con pronóstico muy peligroso.

En medio de esta crisis, el presidente de EE UU (Michael McKean, siempre una delicia verlo actuar) decide nombrar inmediatamente a Kate Wyler (Russell) como embajadora en Reino Unido con el fin de que emplee su experiencia en Oriente Medio para apaciguar los ánimos diplomáticos. Un objetivo no menos importante es comprobar si sería una buena candidata para el puesto de vicepresidenta que el gabinete calcula tener vacante en cuanto salga a la luz un escándalo de la actual.

Así, recién aterrizada en Londres, Kate tendrá que lidiar con los problemas de su matrimonio con Hal (Sewell), incluidas las injerencias del diplomático en su gestión, el control de su jefe adjunto (Ato Essandoh, uno de los actores revelación de la serie), las suspicacias de la delegada de la CIA en Reino Unido (Ali Ahn), el temperamento beligerante del primer ministro británico (Rory Kinnear) y las intrigas de su Secretario de Estado para Relaciones Exteriores (David Gyasi).

'La diplomática': episodios y temporadas

La primera temporada de La diplomática consta de ocho episodios en torno a los 40-50 minutos de duración. Todos están disponibles en Netflix desde el 20 de abril.

En cuanto a la posibilidad de una segunda temporada, las cinco próximas semanas serán clave para que la plataforma decida si continuar la serie en base al éxito y seguimiento que haya tenido según sus métricas internas. Por intentarlo, que no quede: esta tanda de episodios termina con un gran cliffhanger que reclama continuación.

