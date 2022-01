Los secretos de Mos Espa: el cameo de Robert Rodriguez en el primer episodio de ‘El libro de Boba Fett’

Boba Fett tiene una relación estrecha con Robert Rodriguez. Es decir: más allá de que Robert Rodriguez, como cualquier fan de Star Wars, adore al cazarrecompensas. Resulta que, cuando este personaje reapareció por fin en The Mandalorian como Temuera Morrison, el responsable de Spy Kids tuvo el placer de dirigir el episodio correspondiente, inaugurando una entente creativa que Lucasfilm le permitió continuar a través del futuro spin-off de la serie estrella de Disney+. Nos enteramos de su existencia al poco de terminar la segunda temporada, y El libro de Boba Fett se estrenó el pasado miércoles.

La serie está desarrollada por Rodriguez junto a Jon Favreau y Dave Filoni (a su vez, principales creativos de The Mandalorian). Continúa los sucesos de la serie previa, pero centrándose en la lucha de Boba Fett y Fennec Shand (Ming-Na Wen) por liderar el crimen de Tatooine. El primer episodio estuvo repleto de acción, con una parte destacada del metraje narrando qué ocurrió con Boba entre El retorno del Jedi y lo visto en The Mandalorian, y sobre todo mostró alienígenas para dar y tomar. Tantos como para hacerle un homenaje directo a la imaginería de Ray Harryhausen, y dejar que Rodriguez se divirtiera aún más.

Y es que, según recoge Collider, el director hace un cameo en el primer episodio de El libro de Boba Fett. Uno de los dos que llegará a desempeñar en el conjunto de la serie (del que se ha encargado de dirigir la mitad de los episodios). Por supuesto, se trata de un cameo secreto del que solo nos podemos percatar gracias a los créditos finales, donde Rodriguez aparece como intérprete de alguien llamado Dokk Strassi. ¿Y quién es Dokk Strassi? Pues la criatura que aparece al comienzo del capítulo, como uno de los muchos invitados al antiguo palacio de Jabba el Hutt que le prestan sus respetos al nuevo líder.

Robert Rodriguez en 'El libro de Boba Fett'

Esto es, a Boba, que en el último episodio de The Mandalorian liquidó a Bip Fortuna y se hizo con el trono de Jabba. “Que nunca se vaya de Mos Espa”, le dice Dokk Strassi ceremoniosamente, luego de presentarse como el líder de la familia Tradoshan y de haberle regalado una piel de wookie. Su voz no pertenece a Rodriguez, sin embargo, sino a Stephan Oyoung, y no apunta a tener mucha más relevancia en la trama. Estaremos atentos en lo sucesivo, por tanto, a cuál es el otro personaje de Rodriguez.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.