'El libro de Boba Fett' coloca a Ludwig Göransson como el heredero musical de John Williams en el universo 'Star Wars'

La banda sonora de Star Wars es, sin ninguna duda, una de las más famosas de todos los tiempos.

John Williams, maestro de las partituras cinematográficas, no tiene un currículum precisamente escaso de melodías indelebles al paso del tiempo, capaces de elevar las imágenes a la condición de mitos en movimiento, pero si, dejando aparte sus toneladas de obras maestras, tan solo hubiera compuesto los temas más conocidos de la primera La guerra de las galaxias y su secuela El Imperio contraataca ya tendría el cielo de los compositores ganado.

Por eso, abordar la tarea de crear nueva música para Star Wars es un desafío para todo compositor. La sombra de la obra de John Williams no solo es densa y alargada, sino que sus notas han servido para dar forma y consistencia a la saga de los Skywalker durante cuatro décadas y nueve películas.

En el cine, fue Michael Giacchino el primero en atreverse a plantear una alternativa en Rogue One (2016). Sin embargo, como ocurrió con la labor de John Powell para Han Solo (2018), son trabajos que quedaron diluidos en la controvertida producción y accidentados montajes finales de sus respectivas películas, sin poder sobreponerse a los problemas de base.

No fue hasta la llegada de la serie The Mandalorian que un producto de Star Wars ganaba un capital musical novedoso y reconocible. Respetando el legado de la saga y llevándolo por nuevos caminos, el compositor sueco Ludwig Göransson creó un tema principal para The Mandalorian capaz de convertirse en una melodía tan icónica como las de John Williams.

Con sus penetrantes sonidos de viento y una orquesta que irrumpe implacable, la banda sonora de The Mandalorian rendía homenaje tanto a las composiciones clásicas de Williams como a la inmensa obra de Ennio Morricone para docenas de spaghetti western.

El éxito fue tal que Göransson, que ya ha ganado dos premios Emmy por The Mandalorian, hasta pudo componer una melodía alternativa –y verdaderamente emocionante– para nada menos que Luke Skywalker de cara a su aparición sorpresa en la segunda temporada de la serie. En el universo Star Wars no puede haber palabras mayores que estas.

Así llegamos a El libro de Boba Fett, la nueva serie de Star Wars emitida por Disney+ y desgajada directamente de The Mandalorian, para la que Göransson ha vuelto a encargarse del tema principal. El resto de la música de la serie corre a cargo de su colaborador Joseph Shirley, pero la partitura principal no deja ninguna duda de que estamos ante otro triunfo del compositor sueco. Y, quizás, el elemento más contundente del inicio de la serie.

La orquesta de cuerdas distintiva de Star Wars está asediada por unos coros tribales que construyen la personalidad fronteriza de Boba Fett, otro mercenario a la deriva y samurái sin señor como le ocurriera al protagonista de The Mandalorian. En esta ocasión, se filtra entre la agresividad de las voces parte del trabajo previo de Göransson con Donald Glover en el proyecto Childish Gambino, responsables de canciones como This Is America.

Habrá que ver cómo evoluciona El libro de Boba Fett y si consigue alcanzar la misma calidad y aceptación entre los fans que The Mandalorian, pero al menos en un frente ya ha demostrado que aspira al más alto nivel. Su música viene del compositor en cuyas manos están los futuros sonidos de la galaxia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.