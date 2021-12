'El libro de Boba Fett' hace realidad esta escena de 'Parks and Recreation': ¿ha copiado Jon Favreau a Patton Oswalt?

[Este artículo contiene SPOILERS de 'EL LIBRO DE BOBA FETT' 1x01]

No todo iban a ser predicciones de Los Simpson. Gracias al primer episodio de El libro de Boba Fett, la nueva serie de Star Wars, también otra sitcom legendaria puede disfrutar de su puesto como oráculo de acontecimientos venideros: Parks and Recreation. Resulta que uno de sus episodios más míticos de la sicom protagonizada por Amy Poehler se ha cumplido en la ficción galáctica que estrenó Disney+ esta semana.

En el episodio 19 de la quinta temporada de Parks and Recreation, titulado Article Two, la estrella invitada Patton Oswalt interpretaba a un vecino de la localidad de Pawnee que se oponía a la revisión de algunas de sus leyes municipales más anticuadas. Para impedir que se aprobara la nueva legislación, se embarcaba en la táctica de obstrucción parlamentaria conocida como "filibusterismo": no parar de hablar cuando tiene el uso de la palabra.

Al rodar el episodio, los productores dieron libertad al actor para que improvisara un largo discurso sobre lo que quisiera. Oswalt, un reconocido fan de Star Wars, se lanzó a contar su propuesta personal para lo que debería suceder en el Episodio VII de la saga de George Lucas, que en aquel momento solo era un proyecto en preparación. El hilarante resultado, sin editar, es uno de los momentos más recordados de Parks and Recreation.

Y resulta que, ocho años después, el primer episodio de El libro de Boba Fett ha hecho realidad lo que Patton Oswlat proponía como el comienzo de una nueva película de Star Wars: un paneo vertical desde el cielo de Tatooine con sus dos soles, hasta la arena del desierto alrededo del pozo del Sarlaac de El retorno del Jedi. Entonces, un brazo con armadura mandaloriana emerge de la arena: es Boba Fett, que ha sobrevivido al Sarlaac.

Parks and Rec 8 years ago... pic.twitter.com/N7N8BsBE74 — ᴀʟᴇx ʙᴏᴜʟᴛᴡᴏᴏᴅ (@alex_boultwood) December 30, 2021

En efecto, es una descripción exacta de la escena del primer episoido de El libro de Boba Fett donde se ve al cazarrecompensas emerger de la arena tras haberse abierto paso a fuego desde el estómago del Sarlaac. Hecha ocho años antes, la narración de Patton Oswalt encaja a la perfección con las imágenes del episodio dirigido por Robert Rodríguez y escrito por Jon Favreau.

¿Se inspirarían Rodríguez y Favreau en el episodio de Patton Oswalt en Parks and Recreation? ¿Estamos ante un homenaje sincero a uno de los mayores fans de la saga galáctica? Estaremos atentos por si alguno de los implicados hace declaraciones al respecto. Mientras, esperamos que El libro de Boba Fett siga haciendo realidad la propuesta de Oswalt, lo cual significaría que Thanos y Tony Stark están a punto de aparecer en el universo de Star Wars.

