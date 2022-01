Los creadores de 'La que se avecina' responden a las declaraciones de Beatriz Carvajal

La actriz Beatriz Carvajal se convertía en una de los personajes más queridos de las primeras temporadas de La que se avecina, donde interpretaba a María Jesús, alias Doña Croqueta. Esta era su segunda colaboración con los hermanos Caballero, después de trabajar junto a los creadores en la serie Aquí no hay quien viva. No obstante, sus últimas declaraciones en las que hablaba sobre su salida de la serie y su contundente negativa ante un posible regreso sorprendían al fandom de Mirador de Montepinar.

Aunque Carvajal también deseaba suerte a la serie, sus palabras no gustaban a muchos que denunciaban que la actriz tan solo debería estar agradecida por su aparición en La que se avecina. Recordemos que su personaje fallecía en la temporada cuatro mientras hacía croquetas, una de sus tareas favoritas en esta ficción.

De esta forma, los hermanos Caballero respondían a Carvajal en sus redes sociales. Alberto tiraba de humor haciendo alusión precisamente al desenlace de la actriz en la serie. "Y además [su regreso] sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería".

Y además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería. https://t.co/mt05zmIDZd — Alberto Caballero (@alber_caballero) January 12, 2022

Por su parte, su hermana Laura Caballero era más incisiva haciendo uso de una frase que Paloma Cuesta (Loles León) decía a Juan Cuesta (José Luis Gil) en Aquí no hay quien viva: "Fantasmas aquí no, Juan. ¡Fantasmas aquí, no!".

No es la primera vez que la serie enfrenta críticas: del presunto plagio de la idea original de la serie que enfrentaba a Alberto Caballero con Agustín Pantoja a la participación de su tío José Luis Moreno en la producción o las críticas de varias de los actores que pasaban por la ficción.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.