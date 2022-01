Todas las polémicas de ‘La que se avecina’: de las peleas de sus creadores a las acusaciones de plagio

El 22 de abril de 2007, Telecinco estrenaba en abierto La que se avecina, una serie que seguía los pasos de su predecesora Aquí no hay quien viva. Alberto Caballero volvía a posicionarse en el papel de showrunner, esta vez acompañado de su hermana Laura, en una producción que llegaba rodeada de conflictos. El primer gran problema al que se enfrentarían sería la denuncia interpuesta por Antena 3 (cadena que emitía ANHQV) por presunto plagio, debido al parecido patente entre ambas ficciones.

La acusación de la cadena rival sería desestimada en los tribunales, pero marcaría el inicio de una ficción repleta de polémicas, que, pese a todo, sigue siendo una de las más queridas por los espectadores 15 años después.

2009: los pagos se retrasan

Algunos de los actores de La que se avecina se quejaban del retraso en el pago de sus nóminas y se negaban a trabajar más de ocho horas. Los rumores sobre las jornadas infernales llevaban años planeando sobre las ficciones de los Caballero, quienes tenían el apoyo de su tío José Luis Moreno. De hecho, la productora del magnate Alba Adriática era la que emitía estos pagos.

Una historia que sonaba familiar para algunos antiguos colaboradores de Moreno como Yolanda Ramos, quien no dudó en echarle en cara en televisión en 2014 el dinero que la debía a ella por Noche de fiesta.

2012: denuncia del TAC y filtración de sus episodios

El lenguaje soez y las referencias sexuales provocaban que La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Catalunya (TAC) interpusiera una demanda por vulneración del Código de Autorregulación y la Ley General del Audiovisual, ante el incumplimiento del horario protegido. Unas acusaciones vertidas contra las cadenas juveniles FDF, MTV y Neox. No obstante, esta situación servía para que muchas aprovecharan para cargar especialmente contra esta serie, que cada vez se tornaba más explícita.

El mismo año que recibía una denuncia del TAC, la serie sufría un duro varapalo con la filtración del primer episodio de su sexta temporada: Una maruja, un entrecejo y un pionero del aire. Mediaset abría una investigación y denunciaba al implicado directo, mientras que Alberto Caballero respondía indignado en las redes sociales. Esto no impediría que muchos acusaran este suceso a un movimiento de marketing de la propia cadena.

A ver, parece ser que no ha llegado a estar disponible en Mitele, directamente lo han pirateado de la web. Hackeo puro y duro. Fuerte. — Alberto Caballero (@alber_caballero) September 20, 2012

2014: Antonia San Juan dice adiós definitivamente

Después de los retrasos en los pagos, algún que otro conflicto con las jornadas laborales y la ausencia de una subida salarial, Antonia San Juan (la icónica Estela Reynolds) decidía abandonar La que se avecina. Todo después de numerosas reuniones con los directivos de la ficción y la cadena de TV. La actriz era preguntada estos años sobre su posible retorno a Mirador de Montepinar, pero esta mostraba su negativa en diversas ocasiones.

Para dejarlo claro duna vez ; mi etapa en LQSA terminó, no hay camino de vuelta .Gracias a la hermanos Caballero por l personaje d Estela❤️ — Antonia San Juan (@asanact) August 12, 2017

2015: la salida de María Adánez de la ficción

La relación de los hermanos Caballero con María Adánez ha sufrido numerosos altibajos. La actriz comenzaba una relación sentimental con Alberto durante su estancia en Aquí no hay quien viva, pero posteriormente este iniciaba otra con Vanessa Romero. Esto provocaría la salida de Adánez de la ficción, que, sin embargo, regresaría a La que se avecina después de curar sus heridas. Su personaje no tendría tanto éxito como el de La Pija y provocaría la salida de la actriz de la ficción en 2015. Pese a todo, la intérprete mantiene una relación cordial con Alberto Caballero y con Vanessa Romero, quienes se separaban en 2013.

@dalealstop En este caso concreto no ha sido así. Ha sido culpa nuestra, no le hemos sabido encontrar el punto al personaje. Una pena. — Alberto Caballero (@alber_caballero) July 28, 2015

2016: el tratamiento de los personajes LGTBI

El tratamiento hacia Alba (interpretada por Víctor Palmero) como personaje transexual levantaba numerosas ampollas entre ciertos sectores, donde se bromeaba con la pastilla para curar la homosexualidad. Lo cierto es que la hija de Antonio Recio siempre ha sido mostrada como una caricatura dentro de esta serie sarcástica, pero también que el tratamiento de personajes así se volvía muy peligroso. Esto iniciaba un debate en las redes sociales, que Alberto decidía zanjar con un "lejos de ser una ofensa, es una crítica” y señalaba "no es nuestra labor educar, sino entretener". Unas declaraciones que sentaban aún peor a muchos.

Nuestra labor no es educar, sino entretener. Y aún así, creo q más a favor del colectivo LGTB que nosotros no ha habido nadie. — Alberto Caballero (@alber_caballero) November 1, 2016

2017: Edu García pelea con Fernando Tejero y Alberto Caballero

A Edu García lo veíamos crecer en las ficciones de los hermanos Caballero, primero como José Miguel en Aquí no hay quien viva y después como Fran en La que avecina. El hilarante actor cambiaba su trayectoria en la televisión por una carrera musical como Dudu junto al grupo Los Burlaos, del que se hablaría durante un tiempo. Sin embargo, aprovechaba en 2017 su canción Parador de Valdesquí para arremeter contra el showrunner Alberto Caballero y el actor Fernando Tejero. Esto se producía cuatro años después de su salida de la ficción por 'motivos personales', como señalaba el intérprete José Luis Gil, que siempre mantendría una buena relación con él.

En la canción a Caballero le acusaba de mujeriego y de "jornadas de 24 horas aun siendo menor de edad", mientras que a Tejero de robar a modo de mofa su frase con Los Burlaos "this is the jungle niggi”. Con ambos se enzarzaría en cruce de acusaciones en las redes sociales.

2019: Ruptura definitiva con José Luis Moreno

Aunque José Luis Moreno ayudaba a sus sobrinos en la creación de Aquí no hay quien viva y las primeras temporadas de La que se avecina, la relación entre estos siempre fue delicada. Las irregularidades de las cuentas del empresario y el poco respeto a los derechos de los trabajadores ponían en jaque a los hermanos Caballero, quienes decidían montar su propia productora en 2013 para dejar de depender de su tío.

Sin embargo, este hacía peligrar la serie en 2019 debido a que era dueño del set de rodaje de La que se avecina. Esto estaría detrás del cambio reciente de decorados para los nuevos episodios de 2022. El empresario finalmente era detenido en 2021 en mitad del marco de la Operación Titella.

2021: ¿plagio de una idea de la familia Pantoja?

La visita de Kiko Rivera a televisión para cargar contra su familia dejaba en el aire un gran titular: José Luis Moreno habría robado presuntamente la idea de la serie a Agustín Pantoja. Unas declaraciones sobre este presunta copia sobre la vida de unos vecinos en una comunidad, que volvía a enfadar a los hermanos Caballero. Alberto no dudaba en calificar a Agustín de "imbécil" y se veía obligado a pedir perdón después.

Oye, la cantidad de gente a la que le “robamos” la idea. Casi veinte años después siguen apareciendo. Lo curioso es que NINGUNO ha creado nada ni antes ni después. Joder, es curioso. Pero lo de este imbécil ya es el colmo. https://t.co/cKA9jrdd3Z — Alberto Caballero (@alber_caballero) February 1, 2021

A ver, por zanjar esta tontería: llevamos 18 años teniendo que escuchar que le debemos el éxito a cualquiera que se atribuye la “idea” de hacer una serie sobre un edificio. Siento el calentón y el revuelo (y los minutos de emisión) que se ha creado. Que nos dejen en paz ya, coño. — Alberto Caballero (@alber_caballero) February 2, 2021

2022: tira y afloja con Beatriz Carvajal y una multa elevada

Doña Croqueta se convertía en uno de los personajes más queridos en La que se avecina, algo que no impedía que la actriz saliera de la serie en la cuarta temporada. En una entrevista reciente a los medios, esta mostraba que su etapa en La que se avecina quedaba cerrada y jamás volvería a la ficción. Unas palabras que no sentaban nada bien a los creadores, quienes se pronunciaban por enésima vez en redes sociales ante un conflicto, y abrían una nueva polémica.

En 2022 también hemos conocido la resolución de la denuncia que acusaba a Mediaset de publicitar juguetes sexuales a través de La que se avecina. La multa desfavorable al conglomerado audiovisual ascendería a 196.000 euros, después de la sentencia del tribunal.

