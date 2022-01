Los chicos han vuelto a la ciudad: teaser y fecha de estreno de la tercera temporada de ‘The Boys’

A lo largo de sus dos temporadas, The Boys no ha hecho sino ganar adeptos, trascendiendo los cómics originales de Garth Ennis y Darick Robertson en los que se basaban gracias al ingenio de Eric Kripke. A partir de las viñetas, Kripke y su equipo de guionistas han revisado su historia de forma que resuene aún más en nuestros tiempos, inyectando cercanía a ese mundo donde los superhéroes son déspotas peligrosos bajo el control de una megacorporación como Vought. La única esperanza radica en un grupo de tipejos sin poderes pero sí mucho odio contra estos supuestos justicieros, plantando una batalla que al final de la temporada llegó a extremos imprevisibles gracias al personaje de Aya Cash.

Desde entonces han abundado los rumores sobre lo que nos esperaba en la tercera temporada, sin que Amazon diera una fecha de estreno. Esto acaba de cambiar: los nuevos capítulos de The Boys llegarán a la plataforma a partir del 3 de junio, siguiendo un esquema similar a la tanda anterior. Así, el día del estreno Amazon incorporará de golpe los tres primeros episodios, pasando a uno nuevo cada semana hasta que el 8 de julio tenga lugar el desenlace. Una buena herramienta, como ya vimos, de mantener fresca la conversación sobre la serie y las teorías sobre los giros del argumento.

Paralelamente a este anuncio, Amazon también ha lanzado un teaser. Es, no obstante, sumamente breve, y se limita a una escena de Patriota (Antony Starr) posando junto a Starlight (Erin Moriarty) frente a los fotógrafos. La expresión del primero enmarcada por los flashes no deja lugar a dudas: el superhéroe más psicópata de The Boys está a punto de explotar, lo que no puede significar nada bueno para los protagonistas. Por lo demás, esta tercera temporada no será lo único que veamos de The Boys en 2022, pues en algún punto del año Amazon Prime estrenará la antología animada The Boys: Diabolical.

La plataforma de streaming es consciente del fenómeno que tiene entre manos con la serie de Kripke, de ahí que más allá de la ficción principal y de Diabolical esté trabajando en un spin-off centrado en una universidad de superhéroes. Sobre este proyecto, sin embargo, apenas se han dado detalles. Puedes ver el teaser de la tercera temporada de The Boys bajo estas líneas:

