‘Los Bridgerton’: ¿Qué ha pasado con las escenas de sexo en la segunda temporada?

La segunda temporada de Los Bridgerton ya está en Netflix, y pese a darse por supuesta la atención mediática y los maratones no todo ha sido positivo en su recepción. De hecho, crítica y público coinciden en que esta nueva entrega de la adaptación de Julia Quinn, producida por Shondaland, es mucho más sosa que la primera temporada, en tanto a la escasez de escenas subidas de tono. Hecho llamativo, cuando la trama que vertebra los nuevos episodios es la floreciente relación entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley), marcada por una llameante tensión sexual desde que se conocen. Hacia el final de la temporada explota, pero no de un modo muy satisfactorio para los fans.

La frustración se ha hecho notar en redes sociales, preguntándose por qué la segunda temporada de Los Bridgerton es tan casta en comparación a la previa. Así que la revista Glamour se ha puesto en contacto con la coordinadora de intimidad en Los Bridgerton, Lizzy Talbot. Recientemente CINEMANÍA indagaba en qué consiste este trabajo, identificando a los coordinadores de intimidad como figuras claves en la filmación de encuentros sexuales o desnudez. Por eso no hay nadie como Talbot para explicar a qué se ha debido la escasez de este tipo de escenas en los nuevos episodios de Los Bridgerton, aclarando que originalmente había más, pero fueron sacrificadas para el montaje final. Talbot recuerda, de hecho, que en la temporada anterior “pasó lo mismo”.

“Hubo montones de escenas que tampoco pasaron la criba”, señala. “Siempre hacemos más de lo que necesitamos para que haya opciones en la edición. Creo que eso es algo importante. Sé que la gente se ha sentido frustrada porque no ha habido más sexo, pero parte de ello se debe a que queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Hay escenas que no pasan el corte, así funciona el audiovisual. De lo que sí estamos seguros es que las escenas de sexo que aparecen nos llenan de orgullo”. Talbot asegura, no obstante, que la eliminación de este contenido podría haber llegado a beneficiar la trama de Bridgerton y Sharma, por cómo acentúa el erotismo hasta que los personajes pasan a mayores.

Fue importante la “tensión absoluta”. Y Talbot adora el resultado. “Creo que lo han clavado porque suceden dos cosas al mismo tiempo: tienes esta tensión, pero también mucho desarrollo de personajes. Si hay dos personajes que no se conocen realmente, lo que está en juego en las escenas de intimidad es mucho menor”. Sobre Bridgerton y Sharma dice: “Te interesas por estos dos después de haberlos visto durante seis episodios. Finalmente, lo hacen y los conoces muy bien. Los apoyas. Lo has querido todo este tiempo, y ahora sucede”. Talbot aborda directamente uno de los momentos más impactantes, cuando Sharma le practica una felación a su amado.

“Siempre fuimos muy firmes en que tenía que haber mucho contacto visual entre ellos. No es un momento donde se rehúyen, es cuando están totalmente comprometidos. La ironía es que siempre es al revés, se hace mucho hincapié en los ojos de la mujer que mira al hombre. Está muy bien darle una vuelta”. Talbot promete más escenas de este tipo para la confirmada tercera temporada de Los Bridgerton, y alaba cómo la serie afronta el sexo: “Cuando llegan las escenas de desnudos, los actores pueden comprometerse porque todo es muy suntuoso. Son estos detalles los que ayudan a impulsar estas increíbles escenas de sexo”.

