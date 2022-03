[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LOS BRIDGERTON 2T]

El viernes pasado regresábamos a la Londres de la Regencia con la segunda temporada de Los Bridgerton, el fenómeno de Netflix firmado por Shonda Rhimes que adapta la obra literaria de Julia Quinn. Cabe recordar que cada novela que conforma esta saga se centra en uno de los hermanos Bridgerton y la nueva entrega de la ficción televisiva se inspira en el segundo libro, El vizconde que me amó, sobre Anthony (Jonathan Bailey).

Tanto la novela como la ficción arrancan de una manera similar: el primogénito de la familia por fin ha decidido sentar cabeza y busca esposa, aunque, lejos de ansiar un matrimonio por amor, lo que quiere es una mujer que sea la perfecta vizcondesa. Por ello, pone sus ojos en Edwina (Charithra Chandran), el diamante de la temporada.

Sin embargo, cuando el protagonista comienza a cortejar a Edwina, su hermana Kate (Simone Ashley) descubre la verdadera naturaleza de sus intenciones (una pareja de amor verdadero no es una de sus prioridades) y decide hacer todo lo posible para detener la unión, hasta que ambos empiezan a acercarse peligrosamente...

Tráiler de la segunda temporada de 'Los Bridgerton'

La primera temporada del drama de época ya se tomaba sus licencias a la hora de adaptar la trama literaria, optando por revelar, por ejemplo, la identidad de Lady Whistledown (Nicola Coughlan) o por presentar antes de tiempo al personaje de Marina Thompson (Ruby Barker). Siguiendo esta estela, la segunda entrega reescribe las líneas argumentales de El vizconde que me amó, mejorando y empoderando la historia de amor de 'Kanthony'.

Recopilamos las diferencias entre la serie y el libro que inspira la segunda temporada.

Sharma vs. Sheffield

Kate y Edwina Sharma

La serie de Chris Van Dunsen se ha alejado de los libros de Quinn para reivindicarse como una revisión contemporánea del periodo de Regencia inglés en términos de inclusión racial. Prueba de ello es el cambio en la historia de origen de las Sharma. En la novela, las hermanastras Kate y Edwina se apellidan Sheffield (en la serie, el apellido de soltera de Mary -Shelley Conn-) y acaban de llegar de la campiña inglesa. Pese a situarse también en el escalafón aristocrático más bajo, no hay referencias a apuros económicos que las obliguen a depender de los padres de Mary o los pretendientes de Edwina.

En la ficción, las Sharma vienen de la India, su difícil situación económica las conduce a buscar un prometido de postín para Edwina y, además, Lady Mary mantiene una complicada relación con sus progenitores tras haberlos desobedecido y haber huido con el padre de Kate al país asiático.

Un mayor enredo amoroso

'Los Bridgerton' 2T

Mientras que en el libro casi no se desarrolla el triángulo amoroso, la serie ha optado por abrazar este enredo romántico para darle más drama a la historia, así como más protagonismo a Edwina. Si bien es cierto que en El vizconde que me amó, Anthony persigue a la pequeña de las hermanas al creer que es una digna esposa, Edwina no desarrolla sentimientos profundos hacia él y solo lo considera el compañero de vida perfecto para cumplir con sus deberes como mujer.

Sin embargo, en la adaptación ambos forjan una conexión más real, algo que obliga a Kate a negar sus sentimientos y su atracción creciente por Anthony aún más que en las páginas para proteger así el corazón de su hermana. Asimismo, la relación entre Edwina y Anthony avanza mucho más en pantalla, llegando a darse una proposición de matrimonio e incluso una boda fallida, algo que no pasa en la novela. ¿Por qué? Sigue leyendo.

Tras la picadura de la abeja

Simone Ashley, en la nueva temporada de 'Los Bridgerton'.

Además de la partida de Pall Mall de los Bridgerton (prácticamente igual que en la novela, más allá de la ausencia del Duque), los lectores de El vizconde que me amó se saben de memoria el capítulo dedicado a la picadura de abeja, la reinterpretación más trascendental de la adaptación. En el libro, Kate sufre una picadura de abeja en el jardín ante un consternado Anthony (recordemos que el primogénito de los Bridgerton perdió a su padre por una picadura así).

En protagonista, entra en pánico y chupa el pecho de Kate tratando de quitarle el veneno justo cuando Portia Featherington (Polly Walker) y otras mujeres de la alta sociedad pasean por allí y presencian lo ocurrido. Al haber sido descubiertos por la más chismosa de Londres, los protagonistas se ven forzados a casarse para evitar el escándalo.

Afortunadamente, la serie opta por no repetir un desencadenante argumental muy parecido al de Daphne (Phoebe Dynevor) y el Duque de Hastings (René-Jean Page), además de altamente tóxico. Cuando Kate sufre la picadura de abeja en pantalla, presenciamos otro momento de tensión sexual entre ella y Anthony, pero se trata de un momento íntimo y privado, y el mayor de los Bridgerton termina comprometiéndose con Edwina. En cuanto a Lady Featherington, como guiño a su intromisión en los libros, esta provoca que un grupo de mujeres capte a su hija en una situación comprometida con el nuevo Lord Featherington.

¿Una boda? ¿Qué boda?

'Los Bridgerton' 2T

Olvidaos de la boda entre Anthony y Edwina porque en El vizconde que me amó ni siquiera llega a suceder; como decíamos, son Anthony y Kate los que se casan por obligación tras el incidente de la abeja. Si bien ya existe atracción y sentimientos entre ellos, los protagonistas se dan el 'Sí quiero' en las páginas para proteger su reputación. Después del enlace, aún quedan capítulos para ahondar en su matrimonio, sus primeros encuentros sexuales y el dolor de Kate ante la negativa de Anthony a enamorarse.

En la serie, por el contrario, Anthony llega a estar de pie frente a una Edwina vestida de novia, pero en determinado momento la pulsera de Kate se cae, él va a recogérsela y ambos se miran con tal intensidad que Edwina se da cuenta de que hay algo entre ellos. Tras salir corriendo del altar, discutir con su hermana y reflexionar sobre lo que ha pasado, la joven Sharma decide primar su felicidad y cancelar su compromiso con Anthony, quien terminará el día de su supuesta boda besando por primera vez a Kate en la capilla vacía.

Cabe destacar que en la serie Edwina se empodera mucho más que en los libros, donde solo aspira a convertirse en la esposa de alguien. Si bien en general todos los protagonistas ganan en profundidad y matices en la adaptación, ella es sin duda la que más cambia respecto a las páginas, con un arco mucho más rico y mejor desarrollado.

El accidente de Kate

'Los Bridgerton' 2T

Tanto en la novela como en la serie, Anthony tiene que temer por la vida de Kate para darse cuenta de lo mucho que la quiere. En las páginas, los protagonistas son unos recién casados cuando Kate se ve envuelta en un accidente con su carruaje. Desesperado por la idea de perder a su mujer, Anthony se mete en el carruaje y trata de rescatarla, dándose cuenta en ese preciso instante de que la quiere de verdad y que no puede seguir rechazando sus sentimientos.

En la serie de Netflix, Kate cae de su caballo la mañana después de haberse acostado por primera vez con Anthony. El golpe, que la deja inconsciente por una semana, provoca a su vez que el primogénito de los Bridgerton, quien presencia el accidente y la lleva a casa, se muestre vulnerable ante la posibilidad de perderla. Los Bridgerton cierra su historia de amor con fuegos artificiales y un flashforward en el que los vemos felices tras regresar de su luna de miel.

Más allá de 'Kanthony'

'Los Bridgerton' 2T

Una de las escenas más crudas de la segunda temporada de la serie tiene que ver con la muerte de Edmund (Rupert Evans), el padre de los hermanos Bridgerton. Mientras que en la novela, Anthony no presencia su muerte, sino que se entera de lo ocurrido cuando llega al hogar familiar con Benedict (Luke Thompson), en la ficción televisiva vemos en un flashback cómo el primogénito está presente cuando su padre sufre una picadura de abeja y en pocos segundos muere en sus brazos por un choque anafiláctico.

Curiosamente, el trauma de Anthony es uno de los puntos que más le permiten conectar con Kate en la novela, al haber perdido ella a su madre biológica siendo una niña. Este dolor por parte de la joven que se detona en noches de tormenta, aunque presente también en la ficción televisiva, tiene más peso en al novela.

En cuanto al resto de estrellas de Los Bridgerton, todos ellos ganan protagonismo en la adaptación. En el libro, son meros personajes secundarios mientras que aquí asistimos a subtramas creadas para la pantalla como la obsesión de la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) con encontrar a Lady Whistledown y esconder la demencia de su marido; la química entre Eloise (Claudia Jessie) y Theo (Calum Lynch); o las triquiñuelas de Lady Featherington para asegurar un bienestar económico a su familia.

Por no hablar de Penélope, cuya identidad secreta como Lady Whistledown ya conocemos a diferencia de en la saga literaria, donde toca esperar hasta la cuarta novela para desenmascararla. Además, su relación con Colin Bridgerton (Luke Newton), una de las favoritas de los lectores, avanza mucho más deprisa que en las páginas, aunque su cambio de rumbo podría corromper esa historia de amor que conquistó a tantos en Seduciendo a Mr. Bridgerton. Sobre todo después de las desafortunadas palabras de Colin al final de la segunda temporada... A ver cómo se las apañan ahora los guionistas para salir de esta.

