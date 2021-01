‘Loki’ tendrá segunda temporada

Marvel tiene suficientes series en preparación como para que pensar en la posible continuidad de algunas de ellas más allá de una primera temporada suma el calendario de los próximos años en el más absoluto caos. La idea, además de lograr que estas ficciones enriquezcan la continuidad del MCU a través de otras vías que no sean los largometrajes, es que pronto Disney+ cuente con una cantidad respetable de contenido original; la gran crítica con las que ha lidiado la plataforma desde su inauguración. Una de las series más llamativas dentro de este plan es la de Loki, que protagoniza Tom Hiddleston y de la que podría haberse confirmado ya una segunda temporada.

Todo ha venido al hilo del fichaje de Michael Waldron como guionista en la película de Star Wars que prepara Kevin Feige, y del que te hablamos por aquí. Waldron, luego de trabajar en Rick y Morty y entrar en Marvel para escribir tanto la temporada inicial de Loki como la futura Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se ha acabado convirtiendo en un hombre de confianza de Feige, siéndole encargados dos nuevos proyectos: la citada película de Star Wars (que tardará lo suyo en llegar, puesto que antes han de estrenarse la Rogue Squadron de Patty Jenkins y el film sin título de Taika Waititi, también adscritos a la saga galáctica) y la segunda temporada de Loki.

La cual no ha sido confirmada oficialmente por Marvel, pero según recoge Deadline la agenda de Waldron habla por sí sola. No es la primera vez, además, que se deja caer una posible segunda temporada para Loki, puesto que hace tiempo Clark Gregg (actor de la finalizada Agents of S.H.I.E.LD.) aseguró que Tom Hiddleston había rodado entre 10 y 12 episodios de Loki. Dado que la primera temporada solo contaría con 6 entregas, parece evidente que se han rodado a la vez dos tandas diferentes de episodios; lo que también significaría que no pasaría mucho tiempo entre una temporada de Loki y otra.

La serie reveló su tráiler en el Investor Day de Disney, donde también se confirmó que llegaría a Disney+ en mayo de este año. Protagonizada por Hiddleston, Owen Wilson y unas enigmáticas versiones alternativas de los Vengadores, previamente a Loki se estrenarán en streamingBruja Escarlata y Visión (este 16 de enero) y The Falcon and the Winter Soldier (el próximo 19 de marzo). Puedes ver una lista de todas las series de Marvel que prepara Disney aquí.