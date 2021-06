'Loki': Quién es Sophia Di Martino, la actriz que ha revolucionado Marvel

[Esta noticia contiene spoilers del 1x03 de Loki]

La Variante díscola en la Línea Sagrada del Tiempo ha conseguido convertirse en uno de los personajes más intrigantes de la serie Loki. Esta se ha presentado como Sylvie, una de las viejas conocidas por los seguidores de los cómics de Marvel y cuya identidad a priori no es exactamente la que muchos pensaban. Este rol es interpretado por la actriz británica Sophia Di Martino, quien lleva desde hace dos décadas regalándonos grandes interpretaciones.

La actriz de ascendencia italiana debutaba en el mundo de la actuación en la década de los 2000 con pequeñas participaciones en las series de televisión Holby City, Doctors, New Street Law o Strictly Confidential. No sería hasta 2006 cuando tendría una aparición más destacable en la ficción Casualty, que catapultaría a la fama a esta y en la que trabajaría hasta su desenlace en 2011.

Después vendrían seríes como The Royal Today (2008), Mount Pleasant (2013), Into the Badlands (2018) o Testigo mudo (2020), que continuarían dando rédito a su filmografía en la pequeña pantalla y serían responsables de su fichaje para lo último de la Casa de las Ideas.

Sus otras dos grandes pasiones: el cine y el teatro

En cuanto a su catálogo cinematográfico, la mayor parte de sus películas son TV Movies como la hilarante Click & Collect (2018). No obstante, entre sus participaciones para la gran pantalla destacan Noche real (2015), The Darkest Universe (2016) o Yesterday (2019). Esta última dirigida por Danny Boyle (Trainspotting), quien otorgaba una nueva dimensión internacional a la actriz.

Sobre estos títulos, también es relevante incidir en la importancia de la colaboración de Di Martino con su marido: el actor, guionista y director Will Sharpe. Juntos trabajaban en la menciona The Darkest Universe, pero también en la serie Flowers (2016-2018) o la película Black Pond (2011). Ambos también tienen pendiente el estreno de The Electrical Life of Louis Wain, dirigida y escrita por el inglés, y que cuenta con un reparto encabezado por Benedict Cumberbatch, Claire Foy o Andrea Riseborough.

Durante estos años, su amor por el teatro también ha quedado más que patente con su participación en las obras Diary of a Football Nobody, Finding Audrey Cole o 4:48 Psychosis. Una tarea que ha compaginado con su maternidad estrenada a finales de 2019.

Después de trabajar con Danny Boyle, su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel y su próximo proyecto coprotagonizado junto a Cumberbatch, la intérprete está en boca de todos. Pero el rodaje de la serie del Dios del Engaño, interpretado por Tom Hiddleston, no ha sido nada fácil debido al duro entrenamiento y el secretismo sobre su verdadera identidad. El futuro pinta esperanzador para la inglesa, quien ha dado un gran salto laboral. ¿Está Hollywood llamando a su puerta?

