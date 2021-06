'Loki': Esta es la traducción de la canción en noruego del tercer episodio

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LOKI 1x03]

Que Loki es uno de los personajes más polifacéticos del MCU es algo que ya sabíamos, en gran parte gracias a su capacidad de cambiar de apariencia y meterse en la piel de quien sea. También nos constaba que disfruta de las artes, sobre todo si se trata de obras de teatro que lo glorifican. Sin embargo, no teníamos ni idea de lo bien que afinaba el dios del engaño hasta que ha demostrado su valía cantarina en el tercer episodio de Loki.

El capitulo en cuestión nos ha trasladado a Lamentis-1, una luna apocalíptica de la que Loki y Sylvie (Sophie Di Martino) tratar de huir antes de que sea demasiado tarde. En su afán por encontrar energía suficiente para cargar su TemPad, los protagonistas se cuelan en el lujoso bar de un tren que traslada a los ricos a un arca.

Tras una íntima charla sobre la familia y el amor, Sylvie se queda dormida y Loki, borracho, aprovecha para animar al personal con una canción en noruego. Para cuando su Variante despierta, este ya lo está dando todo cerca de la barra, acompañado por las palmas de los allí presentes.

Ahora ya sabemos que la canción se llama Jeg Saler Min Ganger y fue escrita para la serie por Erlend O. Nødtvedt y el músico Benedicte Maurseth. En una entrevista para Bergens Tidende (vía Screen Rant), Nødtvedt ha contado que el tema completo tiene cuatro versos, pero solo escuchamos uno de ellos en el tercer episodio de Loki. Eso sí, la canción completa estará disponible en la banda sonora de la serie.

También ha asegurado que se quedó impresionado con la correcta pronunciación de Hiddleston cantando en noruego. A continuación, puedes leer la traducción del tema:

En montañas ennegrecidas por la tormenta vago solo

A través de glaciales viajo hacia adelante

En el huerto de manzanas está la doncella

Y canta: "¿Cuándo vendrás a casa?"

[Coros en inglés] Cuando canta, ella canta: "Ven a casa"

Sin duda, si el MCU quisiera hacer algún día un musical, ya sabe que puede contar con Hiddleston. No es la primera vez que el actor demuestra que sabe cantar: ya entonó como Tom Hook en la película animada Campanilla, hadas y piratas, también cantó cuando dio vida al cantante country Hank Williams en Hank Williams, una voz a la deriva y se ha atrevido con clásicos detrás de las cámaras (buscad Man In The Mirror, de Michael Jackson, interpretada por el actor).

Marvel Studios, por su parte, vuelve a deleitarnos poniendo a cantar a sus actores como ya hizo hace unos meses en Bruja Escarlata y Visión, donde Wanda (Elizabeth Olsen) nos sorprendía con una nana en sokoviano. Veremos qué nuevas facetas del hermanísimo de Thor (Chris Hemsworth) descubrimos en los episodios de Loki que quedan por estrenarse.

Loki está disponible en Disney+.