'Loki': Así celebra Jaimie Alexander su regreso como Lady Sif

Llevábamos mucho tiempo sin verla (desde Thor: El mundo oscuro y la serie Agentes de SHIELD, concretamente), pero su regreso ha sido de aúpa. En Loki, Jaimie Alexander ha vuelto a interpretar a Lady Sif, la guerrera más temible de Asgard, para dejar las partes nobles de Tom Hiddleston hechas puré a rodillazos. Eso hay que celebrarlo, y así lo ha hecho la actriz en Instagram.

"Asgard no es un lugar: es su pueblo… y uno de ellos es ese g_ilipollas gigantesco de Loki", señala Alexander junto a una imagen en la que la vemos caracterizada y con un corte de pelo, cuanto menos, peculiar (las bromas del dios del engaño, es lo que tienen). En los comentarios, la actriz se mostró asombrada por que la armadura siguiera sentándole bien después de 11 años.

Y, si te has quedado con ganas de más Sif, estás de enhorabuena: Jaimie Alexander estará en Thor: Love and Thunder, de nuevo con Chris Hemsworth como el dios del trueno, la recuperada Natalie Portman y Christian Bale como el villano Gorr. Dado que en ese filme también veremos a Chris Pratt, cabe preguntarse qué tal se llevará la guerrera con los 'Asgardians of the Galaxy'.