[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LOKI 1x04]

Loki acaba de cruzar el ecuador de su primera temporada con un cuarto episodio frenético, cargado de sorpresas. La trama arranca en Asgard, donde una niña con los atuendos de Loki juega con sus juguetes. En ese momento, aparecen varios Minuteros, liderados por Ravonna (Gugu Mbatha-Raw), que detienen a la pequeña y reinician esa línea temporal. Una vez en la Agencia de Variación Temporal, la someten a todos los trámites burocráticos que vimos en el episodio 1, pero la joven consigue huir en pleno juicio, robando el TamPad de la futura jueza. Se trata de Sylvie (Sophia Di Martino).

De vuelta en el presente, vemos que Ravonna está recordando este momento de su pasado en el ascensor que la conduce a la sala en la que se encuentran los Guardianes del Tiempo. Tras su charla con estos, la jueza se topa con Mobius (Owen Wilson), que le pide acceso a la Cazadora C-20 (Sasha Lane), a quien manipuló Sylvie en el episodio 2. "Está muerta, Mobius. Le destrozó la mente", le dice Ravonna.

Sylvie (Sophie Di Martino) de niña y los Guardianes del Tiempo

Sin tiempo que perder, la trama nos traslada a Lamentis 1, donde Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie esperan el fin del mundo entre meteoritos. Ella recuerda Asgard y cómo la AVT la despojó de su vida: "Daba igual dónde y cuándo fuera, causaba un evento en el nexo. Era como lanzar una bengala. Porque yo no debería existir".

Después, se pregunta si lo que hace Loki a los Lokis no es precisamente que están destinados a perder. Ante eso, el personaje de Hiddleston concluye que, aunque pierdan, no mueren, sobreviven, y alaba los logros de su compañera. Justo cuando están por ser engullidos por el apocalipsis, la AVT localiza una rama que se sale de la Sagrada Línea Temporal y los localiza, salvándoles la vida y devolviéndolos a la agencia como prisioneros.

Castigo en bucle temporal

En la agencia, Loki se reúne con Mobius y le avisa de que la AVT le está mintiendo antes de que el agente lo envíe a Celda del Tiempo, un recoveco donde someten al protagonista al peor castigo posible: le toca revivir las consecuencias de una travesura de su pasado una y otra vez, con una enfadadísima Sif (Jaimie Alexander) pegándole tortazos y patadas por haberle cortado el pelo mientras le recuerda que siempre estará solo. Un bucle temporal capaz de atormentar hasta al dios del engaño.

Mientras, Mobius pide a Ravonna que le deje entrevistar a Sylvie, pero esta se niega. Fuera de su despacho, el agente de Wilson conversa con la Cazadora B-15 (Wunmi Mosaku) y le cuenta lo que Loki le ha revelado sobre la agencia. El protagonista, por su parte, sigue lidiando con el cabreo de Sif, y en su desesperación reconoce que la jugarreta del pelo fue un intento de llamar la atención porque es un narcisista al que le da miedo quedarse solo. Sin duda, la serie está mostrando con tino la cara menos tramposa y más humana de este dios a través de todo tipo de situaciones extremas.

Sif (Jaimie Alexander) regresa para torturar a Loki Cinemanía

A continuación, Mobius aparece en la celda para interrogar al protagonista y averiguar qué fue lo que creó el evento en el nexo de Lamentis 1. La charla se vuelve más fructífera cuando el personaje de Wilson, apropiándose de las tretas de Loki, le miente a este diciéndole que han matado a Sylvie. El protagonista trata de mostrar indiferencia, pero es incapaz de mantener la compostura. En ese momento, Mobius se da cuenta de que se gustan y que el amor entre ellos, al ser puro caos, podría romper la realidad.

El investigador confiesa entonces que Sylvie sigue viva y Loki contraataca asegurando que los trabajadores de la AVT son Variantes y que ella puede acceder a sus recuerdos, a su vida pasada, con un encantamiento. Mobius asegura que no le cree y que va a cerrar el caso porque ya no lo necesita.

Alianzas inesperadas

Loki ya ha lanzado la bomba y son varios los miembros de la AVT que desconfían de su origen. Por un lado, la Cazadora B-15 se lleva a Sylvie a la entrada de un Roxxcart (corporaciones que forman parte del Universo Marvel) para preguntarle sobre las imágenes que vio en su cabeza cuando la encantó. Ella le explica que era su vida de antes, que es una Variante, y vuelve a mostrarle su pasado.

En la agencia, Mobius se reúne con Ravonna para cerrar el caso y cuestiona varios aspectos que no encajan, como que no le dejara interrogar a Sylvie o la muerte de la Cazadora C-20. Desconfiado, le roba a la jueza su TemPad. El artilugio contiene un vídeo de C-20 en el que se la ve explicando a los allí presentes, entre ellos Ravonna, que lo que Sylvie le había mostrado era un recuerdo real y que era una Variante. ¿Asesinaron los agentes a la Cazadora para que no dijera nada?

La grabación de Cazadora C-20 (Sasha Lane) Cinemanía

Al descubrir esa grabación, Mobius va en busca de Loki y le reconoce que tenía razón; se fiará de la palabra de dos Lokis ("y de la de un amigo"). Tras un tierno intercambio de palabras en el que el agente dice a Loki que puede ser lo que él quiera, aunque alguien le diga lo contrario, salen de la Celda del Tiempo dispuestos a acabar con todo valiéndose del amor entre los protagonistas, pero Ravonna les está esperando con sus Minuteros. A la jueza no le tiembla el pulso al borrar a su amigo y compañero en la AVT cuando este le dice que quiere recuperar su vida.

Ravonna reúne a Sylvie y Loki para llevarlos ante los Guardianes del Tiempo. En el ascensor, la Variante de Di Martino pregunta a la jueza por qué le arrebató su vida, cuál fue el evento nexo por el que la detuvieron, pero esta responde, con una medio sonrisa, que no lo recuerda.

Una farsa

Regresamos a la sala azul grisácea en la que se encuentran los tres Guardianes del Tiempo. Cuando estos están a punto de eliminar a los protagonistas, aparece Cazadora B-15 y los libera. Con el arma de esta, Sylvie y Loki se enfrascan en una pelea cuerpo a cuerpo contra los Minuteros, que tratan de proteger a los Guardianes. Una vez han derrotado a los agentes y a Ravonna, tendida en el suelo tras su pelea con Sylvie, esta decapita a uno de los Guardianes.

Sin embargo, al recoger su cabeza del suelo, descubre que se trata de robots falsos, androides descerebrados. "¿Entonces quién creó la AVT?", se pregunta Loki. El protagonista aprovecha ese momento para intentar desvelar sus sentimientos a Sylvie, pero justo en ese momento Ravonna lo elimina por la espalda. En los últimos segundos, Sylvie desarma a la jueza y la deja con vida para que se lo cuente todo.

Así, el principio del fin de Loki ha llegado con un episodio que no da tregua ni tiempo para asimilar todo lo que pasa en él. Morbius ha fallecido, los Guardianes del Tiempo han resultado ser robots (por lo que alguien más controla todo el tinglado de la AVT) y el amor entre Lokis podría romper la realidad, pero ahora el protagonista parece haber muerto a manos de Ravonna. Sin embargo, hay una escena postcréditos, la primera de esta ficción, que nos demuestra que este Loki elude la muerte como nadie.

Loki siendo eliminado y una escena postcréditos cargada de Lokis Cinemanía

En esta última secuencia, vemos a Loki despertando en una Nueva York en ruinas (atentos a la Torre Stark). "¿Es esto el infierno? ¿Estoy muerto?", se pregunta. "Aún no", responde alguien: "Pero lo estarás si no vienes con nosotros". Entonces, la cámara muestra a varios Lokis, dando la entrada al MCU a las diferentes versiones del personaje: de izquierda a derecha, vemos a Old Loki (Richard E. Grant), Kid Loki (Jack Veal), Boastful Loki (o así lo llaman los créditos en alemán, interpretado por Deobia Oparei) y el cocodrilo que sujeta Kid Loki y lleva los cuernos del personaje, por lo que podría ser otra Variante del dios.

Todo apunta a que estas Variantes han estado ocultándose en eventos apocalípticos, como Sylvie, aunque en este caso podrían ser escenarios postapocalípticos. Tampoco sabemos si la escena que vemos tiene lugar en una línea temporal futura o en una alternativa. Sea como fuere, sin duda Loki ha pisado el acelerador en su cuarto episodio, que pone todas las piezas en el tablero para el jaque mate final. La ficción sigue siendo la mezcla perfecta entre acción, comedia y emoción, mostrándonos todas las caras de Loki. Y nosotros seguimos disfrutando con cada uno de sus engaños.

Loki está disponible en Disney+.