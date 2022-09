La 74ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos, más conocidos como los Premios Emmy, premia a las mejores series y ficciones televisivas del año. La gala de esta madrugada del 12 al 13 de septiembre está presentada por Kenan Thompson, anfitrión de los Emmy 2022, actor y humorista norteamericano, rostros popular de programas como Saturday Night Live, donde ha trabajado en 383 episodios.

Tras la victoria el año pasado [ganadores Emmy 2021] de The Crown (drama), Ted Lasso (comedia) y Gambito de dama (miniserie), y la primera tanda de premios de esta edición entregados en los los días 3 y 4 de septiembre pasado, en los Creative Arts Emmy Awards, este año hemos tenido nuevo palmarés [así quedaron las nominaciones a los Emmy 2022], encabezado por los 5 premios para The White Lotus como miniserie más destacada.

En el apartado de drama, la gran ganadora ha sido Succession (3 Emmys entre ellos el de mejor serie drama para HBOMax), que ya triunfó en 2020, con El juego del calamar (dos galardones) a punto de dar la sorpresa con el premio a su protagonista, Lee Jung-jae.

En comedia, el entrenador que interpreta Jason Sudeikis en Ted Lasso repite el éxito del año pasado: cuatro galardones para la serie de Apple, mejor serie de comedia del año.

Mejor SERIE DRAMA: Succession.

Mejor actriz principal drama: Zendaya por Euphoria.

Mejor actor principal drama: Lee Jung-jae por El juego del calamar.

Mejor actriz de reparto drama: Julia Garner por Ozark.

Mejor actor de reparto drama: Matthew Macfadyen por Succession.

Mejor dirección drama: Hwang Dong-hyuk por El juego del calamar.

Mejor guion drama: Jesse Armstrong por Succession.

Mejor actor invitado drama*: Colman Domingo, por Euphoria.

Mejor actriz invitada drama*: Lee Yoo-mi, por El juego del calamar.

Mejor SERIE COMEDIA: Ted Lasso.

Mejor actriz principal comedia: Jean Smart por Hacks.

Mejor actor principal comedia: Jason Sudeikis por Ted Lasso.

Mejor actriz de reparto comedia: Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary.

Mejor actor de reparto comedia: Brett Goldstein por Ted Lasso.

Mejor dirección comedia: MJ Delaney por Ted Lasso.

Mejor guion comedia: Quinta Brunson por Abbott Elementary.

Mejor actor invitado comedia*: Nathan Lane, por Solo asesinatos en el edificio.

Mejor actriz invitada comedia*: Laurie Metcalf, por Hacks.

Mejor MINISERIE: The White Lotus.

Mejor actriz principal miniserie: Amanda Seyfried por The Dropout.

Mejor actor principal miniserie: Michael Keaton, por Dopesick.

Mejor actriz de reparto miniserie: Jennifer Coolidge por The White Lotus

Mejor actor de reparto miniserie: Murray Bartlett por The White Lotus.

Mejor dirección miniserie: Mike White por The White Lotus.

Mejor guion miniserie: Mike White por The White Lotus.

Mejor Programa de sketches de humor: Saturday Night Life (SNL).

Mejor programa de entrevistas / Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor concurso: Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls.

Mejor película para televisión / telefilme*: Chip y Chop: Los guardianes rescatadores.

Mejor serie animada*: Arcane (capítulo When These Walls Come Tumbling Down)

Mejor serie documental*: The Beatles: Get Back.

*Premios entregados en la gala de los días 3 y 4 de septiembre pasado, entre los Creative Arts Emmy Awards.