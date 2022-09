Emmy 2022: 'Euphoria', 'The White Lotus' y 'Stranger Things' triunfan en la primera tanda de premios

Existen tantísimas categorías en los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión que no solo los tienen divididos en diferentes eventos según la naturaleza (ficción, deportes, documentales) y franja horaria de los programas premiados, sino que los Primetime Emmy también se han subdividido en dos galas.

La de los máximos galardones (con todas estas series nominadas) se celebrará el próximo 12 de septiembre. Este pasado fin de semana se han entregado, en dos noches distintas, los llamados Creative Arts Emmy, centrados en categorías más técnicas, donde unos cuantos de tus títulos favoritos ya han comenzado a aumentar su conteo de estatuillas.

¿Qué ha sido lo más destacado de las 93 categorías entregadas hasta ahora? Pues que ya tenemos tres series disputándose el puesto de título más premiado del año. Euphoria, The White Lotus y Stranger Things han conseguido cinco premios cada una. Por detrás de ellas están El juego del calamar y Arcane con cuatro cada una; después llegan Barry y Solo asesinatos en el edificio con tres respectivamente.

Los premios más destacables

¿Los galardonados más destacables? Tenemos que empezar por el animador español Alberto Mielgo, cuyo corto Jíbaro para la antología Love, Death & Robots ya sabíamos que había sido premiado. Sin salir del medio animado, hay que destacar que Arcane se ha coronado como mejor serie de animación. Por su parte, Chip y Chop: Los guardianes rescatadores ganó en la categoría de mejor telefilme a todas sus contrincantes de acción real.

En los Creative Arts se premia también a los actores que han sido acreditados como apariciones especiales en las series. Estas categorías, además de dotar a Chadwick Boseman con un Emmy póstumo o a Barack Obama con uno como narrador por la miniserie documental Parques nacionales majestuosos, han destacado las interpretaciones de Nathan Lane (Solo asesinatos en el edificio), Laurie Metcalf (Hacks), Colman Domingo (Euphoria), Lee Yoo-mi (El juego del calamar), Tim Robbinson (I Think You Should Leave) y Patricia Clarkson (State of the Union).

