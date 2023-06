Quiénes son Lily-Rose Depp y The Weeknd, los protagonistas de 'The Idol'

Que hablen de ti, aunque sea mal. The Idol parecía destinada a serie del año: una Euphoria más oscura, arriesgada y ‘cool’, firmada por Sam Levinson y The Weeknd, con el rapero formando dupla sexy junto a la ‘nepo baby’ Lily-Rose Depp, y la escena musical de Los Ángeles como telón de fondo.

Él es el cazador, el líder de una secta sacada de NXIVM o la Cienciología; ella, la presa, una estrella del pop en crisis. La controvertida apuesta llega a HBO Max (disponible a partir del 5 de junio) tras un rodaje marcado por cambios creativos y después de que fuentes cercanas a la producción la hayan tachado de “rape fantasy” por banalizar la violencia sexual.

Ya tiene (mala) fama, ¿sumará también prestigio? Por lo pronto, repasamos la trayectoria profesional de sus actores protagonistas, The Weeknd y Lily-Rose Depp.

The Weeknd, de YouTube al Festival de Cannes

The Weeknd en 'The Idol' Cinemanía

Si hay una mente pensante detrás de The Idol, esa es la de Abel Tesfaye (Toronto, 1990), el cantante, rapero y productor musical conocido como The Weeknd. Sam Levinson ha recordado en una entrevista reciente a W Magazine el 'pitch' de Abel para la serie: "Dijo algo que siempre recordaré: 'Si quisiera empezar una secta, podría'. Lo que quería decir es que sus fans son tan leales y devotos que lo seguirían a cualquier lado".

Ese fue el germen de The Idol, que explora lo que pasa cuando una estrella del pop se enamora del hombre incorrecto. Y la afirmación sobre el fanatismo de los seguidores del rapero no va desencaminada. Con 58,2 millones de followers en Instagram, cuatro premios Grammy y una nominación al Oscar (a mejor canción original por Earned It, de Cincuenta sombras de Grey), Tesfaye es uno de los artistas y productores más reconocidos del panorama actual.

El artista se ha erigido este año en el músico más popular del planeta, según según Guinness World Records. Pero, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Tesfaye arrancó su carrera subiendo canciones de forma anónima (y bajo el seudónimo The Weeknd) a YouTube en 2010.

Tan solo un año después, lanzaría los mixtapes House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence, y crearía su propio sello discográfico, XO. Su primer álbum, Kiss Land, salió a la venta en 2013 y, dos años más tarde, lanzó el segundo, Beauty Behind the Madness, uno de los más vendidos de 2015, con temas tan celebrados como Can't Feel My Face, Earned It y The Hills.

Su tercer disco, Starboy, aterrizó en 2016 y fue otro éxito, con la canción que daba título al álbum alcanzando el número uno en las listas de todo el mundo. En 2018, lanzaría el EP My Dear Melancholy. Entre sus inspiraciones musicales, ha reconocido sentir predilección por Michael Jackson y Prince.

En la industria cinematográfica, el cantante no tiene casi experiencia, más allá de sus composiciones para Cincuenta sombras de Grey (2015) y Black Panther (2018), filme para el que firmó el tema Pray for Me junto a Kendrick Lamar. Se interpretó a sí mismo brevemente en Diamantes en bruto (2019) y ha prestado su voz en Padre Made in USA (2020) y Los Simpson (2022).

The Idol es así su primera incursión de peso en el audiovisual, con una idea que además es suya y a la que, por supuesto, pone música. En ella, interpreta a Tedros, a quien se refiere en estos términos en una entrevista para Vanity Fair: "Tedros representa el superego del que, como hombres, queremos estar tan lejos como nos sea posible, que está dentro de nosotros y queremos matar". Por lo pronto, la serie, en la que plasma a gente con la que se ha topado en el mundo de la música, le ha llevado al Festival de Cannes.

Lily-Rose Depp, una 'nepo baby' que apunta alto

Lily-Rose Depp Cinemanía

Lily-Rose Depp (París, 1999) se ha quejado abiertamente del término 'nepo baby'. En noviembre del año pasado, en una entrevista para Elle, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis aseguraba que "nada te va a dar un papel excepto ser el adecuado para ese papel”, sin platearse los privilegios o las facilidades que le ha podido traer su apellido a la hora de dedicarse al modelaje y la actuación.

Pero le guste o no, conocimos a la 'it girl' Lily-Rose Depp como "hija de", en este caso, de los ya mencionados Johnny Depp y Vanessa Paradis. Criada entre París y Los Ángeles, Depp comenzó su trabajo como modelo con tan solo 16 años, cuando, debutó de la mano de Chanel.

Su carrera como actriz arrancaría antes, en 2014, con un cameo en la comedia de terror Tusk. El director y guionista Kevin Smith, padre de su amiga Harley Quinn Smith, escribiría un año después un spin-off, Yoga Horses, centrado en los papeles de Depp y Quinn.

También en 2015, la joven rodó Planetarium, drama sobrenatural francés de Rebecca Zlotowski sobre dos hermanas que se comunican con fantasmas en la París de los años 30. En la película coincidió con Natalie Portman y Louis Garrel. Este último la ficharía justo después para Un hombre fiel (2018).

Entre sus proyectos más recientes en pantalla, destacan The King (2019), adaptación de la obra de William Shakespeare protagonizada por Timothée Chalamet; el thriller espacial Instintos ocultos (2021), con Colin Farrell; o la comedia negra apocalíptica Silent Night (2021), en la que compartía créditos con Keira Knightley y Matthew Goode.

En The Idol, su primera serie, interpreta ahora a Jocelyn. El papel se lo debe a Ashley Levinson, mujer de Sam Levinson, que también firma como productora de la ficción. "Cuando Ash vio el casting de Lily-Rose, dijo que ella era Jocelyn", cuenta Levinson (vía Elle): "Además, es una de las mejores colaboradoras que puedes desear. Actúa, canta y su química con Abel es increíble".

Tras The Idol, Depp tiene dos prometedores proyectos en su horizonte profesional: The Governesses (2024), con Jung Ho-yeon y Renate Reinsve, estrellas de El juego de calamar y La peor persona del mundo; y Nosferatu, la aproximación de Robert Eggers a la novela de Bram Stoker, protagonizada por Bill Skarsgård y Nicholas Hoult.

