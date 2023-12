La lesión brutal de Alan Ritchson en el rodaje de 'Reacher': así fue el duro entrenamiento del hombre de acción del momento

Alan Ritchson se ha transformado en el hombre de acción del momento tras introducirse en la piel de Jack Reacher, el célebre personaje literario que contaba con una nueva serie en 2022. Así, el estadounidense tomaba el testigo de Tom Cruise, quien interpretara al policía militar en su adaptación cinematográfica.

Con motivo del estreno de la segunda temporada de Reacher, el actor confesaba recientemente lo exigente que era la preparación de este papel, que incluso provocaba que terminara sangrando en mitad del rodaje.

En la primera temporada, Ritchson ya sufría los estragos de algunas de las secuencias más brutales del streaming actual, como recogía recientemente su nueva entrevista para The Associated Press.

Alan Ritchson sangrando en mitad del rodaje

"En la primera temporada, rodamos una pelea con una palanca en la que me golpeaban en la cabeza con un jarrón de vidrio azucarado y acababa en una piscina con un pistolero. Después de hacerlo me dolía mucho. Llevaba un gorro y el jarrón me golpeó tan fuerte que, cuando me lo quité, me salía sangre de la cabeza", confesaba el actor.

En ese instante es cuando se dio cuenta de la exigencia del personaje que sería catalogado posteriormente por el productor ejecutivo Don Granger como "un superhéroe", siguiendo los pasos de la saga literaria escrita por Lee Child. Un trabajo arduo que tan solo iría a más en las grabaciones de la segunda temporada.

El entrenamiento y la dieta de Alan Ritchson ('Reacher')

Con 1,90 metros y 105 kilos, el actor es una verdadera mole. Una imagen mucho más cercana a la visión del personaje original creado por Lee Child. Si bien, este físico impresionante le costó sangre, sudor y lágrimas al norteamericano, quien tuvo que engordar hasta 13,6 kilos.

En una entrevista para Men's Journal (vía GQ), el entrenador del actor, Mill Hill, confesaba las claves de su entrenamiento. "Es importante seguir una rutina bien estructurada con ejercicios compuestos, incorporando entrenamiento de fuerza e hipertrofia para un desafío muscular continuo", afirmaba este.

De esta forma, y teniendo en cuenta que la genética obviamente beneficia más a unas personas que a otras, el entrenador señalaba los beneficios de los levantamientos compuestos para estimular la liberación de hormonas, como la testosterona, que favorecen el crecimiento del músculo. Algo que no sería eficaz realmente sin una dieta estricta.

Ritchson llegaba a revelar en su momento que debía ingerir 4.5000 calorías diarias, por lo que tenía un asistente cuyo trabajo era cebarlo con batidos y proteínas. Y es que las proteínas y las grasas saludables son fundamentales para acompañar a este tipo de entrenamientos, donde se busca un superávit calórico para el crecimiento muscular. Un esfuerzo titánico que tenía una verdadera recompensa a juzgar por el resultado.

