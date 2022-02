El autor de ‘Jack Reacher’ cree que es importante que Tom Cruise ya no interprete al personaje

“Extremadamente alto, extremadamente ancho, de brazos y piernas largas y con manos del tamaño de un plato de comida”. Así es descrito Jack Reacher en la saga de libros homónima: un imponente hombre de acción decidido a tomarse la justicia por su mano y que destaca por su forma física. Con estos precedentes, no es de extrañar que la elección de Tom Cruise para interpretarlo en su salto al cine hiciera cundir el desconcierto entre los fans. Por mucho que sea la mayor estrella de acción del momento, Cruise solo mide 1.70. Afortunadamente, la primera Jack Reacher que dirigió Christopher McQuarrie en 2012 era estupenda. No así su secuela No mires atrás.

La película a cargo de Edward Zwick decepcionó tanto que la industria decidió ponerse con un reboot del personaje, en esta ocasión respetando el look de las novelas de Lee Childs. De ahí la elección de Alan Ritchson (a quien vimos interpretar a Aquaman en Smallville) para encarnarlo en la serie Jack Reacher de Amazon, de reciente estreno. Los fans parecen mucho más contentos con este fichaje, y el citado Childs entiende por qué, tal y como le ha contado a Metro. “Hubo críticas por parte de los fans de los libros porque habían construido una imagen muy clara de cómo debía ser Reacher”, recuerda Childs, que tiene en su haber más de veinte libros de Jack Reacher.

La primera temporada de esta serie adapta la trama de Zona peligrosa, primer libro de la saga, y en torno a ella Childs ha recordado cómo fue la génesis. “Se convirtió en una propuesta diferente y supongo que una oportunidad de decir ‘bien, consigamos a un tipo mucho más grande para que los fans de los libros estén contentos’. Pero también nos centramos en los que no eran lectores. ¿Qué necesitan? Pues un gran entretenimiento sin necesidad de esas referencias, así que también teníamos que satisfacerlos”. Childs quedó bastante contento con el trabajo de Cruise, algo que no quita que entienda las quejas.

“Creo que lo del tamaño es importante para ciertos elementos de la historia. Reacher tiene que asustar a la gente, y puedes hacerlo más fácilmente con una mirada de un animal enorme, en lugar de con un actor de tamaño normal”. La relación de Cruise con Reacher apunta pues a haber terminado, pero por suerte podemos seguir disfrutando de su trabajo como héroe de acción en la saga Misión Imposible.

