Tráiler de ‘Reacher’: el héroe literario vuelve a la pantalla sin el rostro de Tom Cruise

No es que sobre el papel el personaje se pareciera mucho a Tom Cruise, pero el actor le interpretó con tanto aplomo en Jack Reacher que no le importó a nadie. La película de Christopher McQuarrie adaptaba el ciclo de novelas de Lee Child, presentando a un rudo investigador que no dudaba en tomarse la justicia por su mano. La estupenda primera película dio pie a una secuela no tan estupenda a cargo de Edward Zwick, y tiempo después Amazon se puso a preparar su propia versión en forma de serie, estilo lo que ya había practicado con Jack Ryan pasando a ser encarnado por John Krasinski.

Así es como nos enteramos de la existencia de Reacher, serie original de la compañía que terminó fichando como protagonista a un actor algo más físicamente adecuado que Cruise. Esto es, Alan Ritchson, a quien habíamos visto en la secuela de Los juegos del hambre paralelamente a interpretar a Aquaman en Smallville y a Hawk en Titans, convirtiéndose en un rostro muy querido del universo DC. Ahora Ritchson no cuenta con más superpoderes que su fuerza bruta en esta futura serie, cuyo estreno Amazon acaba de fijar para el 4 de febrero de 2022 paralelamente a publicar su primer tráiler.

La primera temporada de Reacher abarca los acontecimientos de la novela The Killing Floor (Zona peligrosa), que a su vez es la primera aventura literaria de las 26 que ha llegado a protagonizar Jack Reacher. Desarrollada por Nick Santora (El juego más peligroso) en su reparto encontramos, además de Ritchson, a Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald y Kristin Kreuk. Échale un vistazo al tráiler a continuación.

