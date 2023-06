¿Qué tienen en común 'Saints X', la nueva apuesta de Disney +, y 'El cuento de la criada'?

Leila Gerstein. Esta famosa guionista y productora es lo que tienen en común 'El cuento de la criada' y 'Saint X'. Este último proyecto fue estrenado el pasado 7 de junio en Disney + en España y está revolucionando a todos los amantes del thriller psicológico. ¿Qué sabemos realmente de esta estrella estadounidense? En Cinemanía os vamos a descubrir quién es, curiosidades de la nueva serie y sus trabajos más destacados.

¿Quién es Leila Gerstein?

Leila creció en el Uper East Side de Manhattan (Nueva York), donde asistió a Hunter College High School y se graduó en 1990. A partir de ahí, salió de la universidad y asistió a la escuela de teatro mientras trabajaba como tutora y escribía en su tiempo libre.

Después de producir varias obras, se mudó a Los Ángeles. Un ensayo personal que leyó en voz alta en una actuación de Upright Citizens Brigade sobre su historia de amor con el tercera base de los Mets de Nueva York, Robin Ventura, le trajo la atención del canal Oxygen, que la contrató para escribir un capítulo piloto basado en la historia. Con el paso del tiempo y su trabajo incansable, Leila consiguió en 2017 un Emmy tras la producción de 'El cuento de la criada'.

Leila Gerstein Twitter

Los proyectos de Leila Gerstein

Desde su debut en la gran pantalla como guionista y productora de 'The O.C' en 2003, la estadounidense no ha parado de crecer. Un total de siete trabajos tiene a su espalda y una gran cantidad de premios reconocen el talento y la capacidad de Gerstein.

La ya nombrada serie 'The O.C' (2003), 'Gossip Girl' (2007), 'Eli Stone' (2008), 'Doctora en Alabama' (2011), 'El cuento de la criada', (2017), 'Claws' (2017) y Saint X (2023), completan la lista de proyectos que ha realizado Leila a lo largo de su carrera y que, curiosamente, no existe entre ellas ninguna película.

The O.C WARNER BROS

Saint X (2023)

El último trabajo de Leila Gerstein se ha estrenado este pasado 7 de junio del 2023 en Disney +. Una serie original de Hulu y que está basada en la novela Alexis Schaitkin, en la que se explora desde una nueva perspectiva la desaparición de mujeres a partir de un caso concreto, con un total de ocho episodios.

El reparto de esta serie está formado por Alycia Debnam-Carey (Emily Thomas), Josh Bonzie (Clive "Gogo" Richardson), West Duchovny (Alison Thomas), Jayden Elijah (Edwin), Betsy Brandt (Mia Thomas) y Bre Francis (Sara), entre otros.

Saint X Twitter

Leila, que fue entrevistada una vez se estrenó la serie, declaró que al principio "no estaba interesada en realizar una historia sobre una niña fallecida". "Soy mamá y no quiero desanimarme", añadió. Sin embargo, la estadounidense se enamoró del proyecto en cuanto comenzó a leerlo: "Está bellamente escrito. Captura las voces de todos estos personajes de una manera increíble y auténtica. A partir de ahí, tuve una reunión y rogué a los productores que no se lo dieran a nadie más", finalizó.

'El cuento de la criada' (2017-2023)

'El cuento de la criada' es el proyecto más importante hasta la fecha de Leile Gerstein. Esta serie de 53 capítulos, por el momento, logró un total de 24 premios, incluido el título a mejor serie de drama en el 2020. Además, contó con un gran reparto: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Max Minghella, Yvonne Strahovski o Alexis Bledel, entre otros.

La cinta, que es una adaptación de la novela de Margaret Atwood, nos cuenta un futuro distópico donde se ha implantado una dictadura fundamentalista, una joven se ve forzada a vivir como una concubina para dar hijos a su señor. Tras el asesinato del presidente de los Estados Unidos y la mayoría del Congreso, se instaura en el país un régimen teocrático basado en los más estrictos valores puritanos.

Los Estados Unidos de América, desde ese momento, pasan a ser conocidos como la República de Gilead. En esa nueva sociedad, la mayor parte de los valores modernos occidentales han quedado desterrados. La mujer pasa a un segundo plano, siendo prácticamente un objeto cuyo único valor está en sus ovarios, pues hay un problema de fertilidad en Gilead.

Primeras temporadas de la adaptación de la novela de Margaret Atwood, con Elisabeth Moss. Cinemanía

