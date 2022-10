Las manos que construyeron América: Martin Scorsese dirigirá la serie de 'Gangs of New York'

En 1927 Herbert Asbury escribió uno de los libros de cabecera de Martin Scorsese. The Gangs of New York repasaba la historia del nacimiento del crimen organizado en Nueva York, a través de las luchas de varias bandas a finales del siglo XIX y con el convencimiento de que dichas luchas habían sido esenciales para la génesis de la ciudad. Scorsese pudo adaptar el libro de no ficción en su película de 2002 Gangs of New York, contando para ello con un elenco magnífico: estaba Leonardo DiCaprio en su primera colaboración con él, estaba Daniel Day-Lewis como Bill el Carnicero, y estaban Cameron Díaz, Brendan Gleeson o Jim Broadbent. Veinte años después, Scorsese ha decidido retomar esta historia, a través de una serie que adaptaría todo lo que se quedó en el tintero de Asbury.

“Esta época de la historia de EE.UU. es rica en personajes e historias que no podríamos explorar por completo en una película de dos horas. Una serie nos da tiempo y libertad para dar vida a este mundo, y a todas las implicaciones que tuvo y sigue teniendo en nuestra sociedad”, ha declarado Scorsese en el Festival de Nueva York, según recoge Deadline. Ahí es donde presentó su idea para la serie de Gangs of New York, luego de que en 2013 ya intentara previamente lanzar una adaptación televisiva que ampliara el foco a las bandas de otras áreas metropolitanas como Chicago y Nueva Orleans. Por ahora se desconoce si la nueva Gangs of New York seguirá este enfoque, pero sí ha trascendido que la produce Miramax TV, y que Scorsese dirigirá los dos primeros episodios.

La serie, además, estará escrita por el dramaturgo Brett Leonard (llegado de Taboo y Fear the Walking Dead). No se trata por lo demás de la primera gran serie donde Scorsese trabaja tan directamente, pues el firmante de Uno de los nuestros dirigió el piloto de Boardwalk Empire (ganando un Emmy por ello) y siguió ejerciendo de productor ejecutivo hasta el final. También hizo lo propio en Vinyl, y además lleva tiempo queriendo impulsar junto a DiCaprio otra serie basada en Devil in the White City, que hasta hace no mucho tenía embarcados a Todd Field como director y a Keanu Reeves como actor protagonista. Esta semana supimos, sin embargo, que ambos habían abandonado el proyecto.

Al margen de sus trabajos televisivos, Scorsese ultima los preparativos de Killers of the Flower Moon (que se estrenaría en 2023) y prepara tanto un biopic de Jerry García de los Grateful Dead con Jonah Hill, como una nueva adaptación de David Grann que protagonizaría igualmente DiCaprio, The Wager. El veterano cineasta fue noticia hace pocos días por el controvertido ensayo que le dedicaron en The Critic y que hizo que Guillermo Del Toro saltara a defenderlo vía Twitter. Durante el evento en Nueva York no ha salido este tema, pero Scorsese ha aprovechado para lanzar otra de sus invectivas sobre el estado del cine. En este caso, alertando de la excesiva importancia que tiene la taquilla hoy día.

“El cine está devaluado, degradado, menospreciado desde todos los puntos de vista, no solo desde el comercial sino también desde el artístico”, aseguró. “Desde los años 80, se ha centrado en los números. Es un poco repulsivo. El coste de una película es una cosa. Si se entiende que una película cuesta una cantidad, se espera recuperar al menos esa cantidad, y, quizá, doble. Ahora se hace hincapié en las cifras, en el coste, en el fin de semana de estreno, en cuánto ha hecho en EE.UU., en cuánto ha hecho en Inglaterra, en cuánto ha hecho en Asia, en cuánto ha hecho en todo el mundo, en cuántos espectadores ha tenido”.

