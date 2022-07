Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese ya tienen nuevo proyecto tras 'Killers of the Flower Moon'

Esta semana nos topamos con un anuncio muy decepcionante a manos de Apple: Killers of the Flower Moon, la próxima película de Martin Scorsese que había exigido una inversión millonaria por parte de la plataforma de streaming, no se estrenaría en 2022. Hay que esperar al año que viene para verla, por mucho que la producción ande bastante avanzada y ya nos haya brindado alguna que otra imagen con Leonardo DiCaprio cogiendo carrerilla para la temporada de Oscar. Killers of the Flower Moon se basa en un libro de no ficción a cargo de David Grann que en España conocemos como Los asesinos de la luna, centrándose en una serie de asesinatos cometidos contra la tribu Osage en los años 20.

Apuntaba a ser lo más parecido al western que Scorsese hubiera hecho nunca, pero para animarnos tras el estreno aplazado Apple acaba de anunciar otro proyecto que le vincula al director de Uno de los nuestros… así como a DiCaprio y a David Grann. Según The Hollywood Reporter, el veterano realizador se ha puesto al mando de The Wager, una película basada en otro libro de Grann que se pondría próximamente a la venta. Se titula The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder (algo que podríamos traducir como 'La apuesta: Una historia de naufragio, motín y asesinato'), y para llevarla a la pantalla Scorsese va a volver a recurrir a DiCaprio, en la que supondría su séptima colaboración.

Desde que el idilio comenzara en Gangs of New York, Scorsese y DiCaprio han trabajado juntos en El aviador, Infiltrados, Shutter Island, El lobo de Wall Street y la actual Killers of the Flower Moon, durante cuyo desarrollo Scorsese también habría encontrado una gran afinidad con la obra de Grann. De ahí que quiera adaptar otro libro suyo centrado en un episodio histórico. The Wager comienza en el año 1742, con la llegada de 30 hombres a la costa de Brasil tras sobrevivir al naufragio de un buque británico. Los náufragos, tras ser rescatados, son recibidos como héroes, pero seis meses después otro grupo de nueve marineros llega a Chile asegurando que el primer grupo estaba formado por amotinados.

Esto desencadenaría un juicio de gran escala en el Almirantazgo, documentado por Grann con la pasión y rigor que son habituales en su trayectoria. Aparte de Killers of the Flower Moon (donde DiCaprio comparte cartel con Jesse Plemons, Brendan Fraser o Robert De Niro), la obra de Grann ya ha sido adaptada al cine por figuras como James Gray, en La ciudad perdida de Z, o David Lowery, en The Old Man & The Gun. The Wage viene auspiciada por Appian Way, el sello de DiCaprio, y supondría la segunda colaboración de Scorsese con Apple luego de haber convenido en financiar Killers of the Flower Moon.

No ha trascendido ninguna fecha de rodaje, pero puede que la producción ya haya comenzado para cuando Killers of the Flower Moon se estrene, en una fecha por concretar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.