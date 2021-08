Brendan Fraser se incorpora a 'Killers of the Flower Moon', lo próximo de Scorsese

Por si por algún incomprensible motivo aún no tenías suficientes ganas de Killers of the Flower Moon, aquí llega un poderoso aliciente más. Brendan Fraser se ha incorporado al reparto de la próxima película de Martin Scorsese, una adaptación del libro de no ficción y superventas de David Grann sobre una serie de asesinatos de miembros de la nación indígena Osage, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone y Jesse Plemons.

Deadline ha adelantado la noticia, aportando que Fraser interpretará el papel de un abogado llamado WS Hamilton. La acción de Killers of the Flower Moon se sitúa en Gray Horse, Oklahoma, durante el año 1919.

DiCaprio interpreta a Ernest Burkhart, uno de los sospechosos de los crímenes, mientras que De Niro será William Hale, su tío. Gladstone es Mollie Burkhart, una mujer indígena Osage que se enamora de Ernest, y Plemons encarnará a Tom White, el agente del FBI que investiga el caso; rol inicialmente ofrecido a DiCaprio, quien lo declinó en favor del de Ernest.

El oscarizado Eric Roth (Forrest Gump, El dilema, Mank) firma el guion y el mexicano Rodrigo Prieto (El lobo de Wall Street), tres veces nominado al Oscar, vuelve a ejercer como director de fotografía para Scorsese en uno de los proyectos más esperados de la próxima temporada cinematográfica. El rodaje, condicionado por las restricciones de la pandemia, tiene lugar en Oklahoma, donde De Niro sufrió un accidente que no ha afectado a la producción.

Después de que Paramount Pictures considerara el presupuesto demasiado alto para su capacidad, fue Apple quien se hizo cargo de la película, lo que abre la incógnita de si llegará a la gran pantalla o solo recibirá distribución a través de la plataforma Apple TV+.

El fichaje de Brendan Fraser en un proyecto de este calibre llega en un buen momento para la valoración del actor, protagonista de grandes éxitos de finales de los 90 como George de la jungla y La momia cuya estrella se había ido apagando.

En los últimos meses, y con el estreno del thriller No Sudden Move, había llamado la atención su aumento de peso, que en parte se debe al papel que interpretará en The Whale, la próxima película de Darren Aronofsky. Si a encadenar un Soderbergh, un Aronofsky y un Scorsese no se le puede llamar renacimiento, que baje Anubis y lo vea.