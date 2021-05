“El dolor era insoportable”: Robert De Niro sobre la lesión sufrida en el rodaje de lo nuevo de Scorsese

La producción de Killers of the Flower Moon dio comienzo el mes pasado en localizaciones como Bartlesville, Osage County y Pawhuska, todas en el marco del estado de Oklahoma. El considerado primer western de Martin Scorsese adapta el libro del mismo título a cargo de David Grann (conocido en España como Los asesinos de la luna), y una vez concluyó su azarosa preproducción los problemas no han concluido. Luego de que Apple tuviera que encargarse de la financiación ante las reticencias de Paramount, una mala caída ha provocado que Robert De Niro, intérprete de William Hale, tenga que abandonar el rodaje para recibir asistencia médica en Nueva York.

El pasado 13 de mayo el oscarizado actor tomó un avión de vuelta a la urbe neoyorquina, horas después de sufrir una lesión en la pierna. Al poco de que esto sucediera pudimos confirmar que la ausencia del intérprete no iba a afectar al calendario previsto para Killers of the Flower Moon, gracias entre otras cosas a que ya estaba contemplado que De Niro regresara temporalmente a Nueva York para “tomarse unas semanas de descanso de la producción”. Eric Kohn, de IndieWire, ha podido hablar con el actor y gracias a esto hemos conocemos más datos de qué ocurrió.

La lesión tuvo lugar fuera del set, durante el tiempo de ocio del intérprete. “De algún modo me rompí el cuádriceps. Simplemente pisé algo y me caí”, ha declarado. “El dolor era insoportable y ahora tengo que arreglarlo. Pero son cosas que pasan, sobre todo cuando te haces mayor, y tienes que estar preparado para los imprevistos. Pero es manejable”. De Niro también asegura que esta rotura no afectará a su interpretación una vez regrese a Oklahoma para seguir encarnando al terrateniente.

“En Killers of the Flower Moon mi personaje es bastante sedentario, por decirlo así. No me muevo mucho, gracias a Dios. Así que nos las arreglaremos”. El film recrea los asesinatos que sufrió la tribu Osage a cuenta del petróleo en los años 20, y que supusieron el primer gran caso para un recién nacido FBI. Además de De Niro encontramos en el reparto a Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone (protagonistas ambos de la primera imagen oficial de la película) y Jesse Plemons. Aunque vaya a ser distribuida por Apple, De Niro ha revelado que el plan es que el film se estrene en cines.

“Ha de proyectarse en cines, es algo importante. Para cuando se estrene, espero que la situación haya vuelto prácticamente a la normalidad”, declaró.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.