La lesión de Robert De Niro no afectará al rodaje de lo nuevo de Martin Scorsese

A Martin Scorsese le ha costado bastante esfuerzo poner en pie Killers of the Flower Moon. La adaptación del libro homónimo de David Grann (conocido en España como Los asesinos de la luna) exigió en cierto momento de su preproducción una financiación tan enorme que Paramount no pudo hacerse cargo del proyecto y este terminó en mano de Apple, que finalmente será quien la estrene en su plataforma. Una vez comenzó el rodaje, sin embargo, los problemas no concluyeron: según supimos ayer, Robert De Niro ha sufrido una lesión en la pierna en plena producción del film en Oklahoma, lo que le ha llevado a abandonar el set para volver a Nueva York y recibir atención médica.

Según De Niro tuvo que marcharse, quedaba la incógnita de cómo su ausencia afectaría al calendario de rodaje, pero tal y como recoge The Hollywood Reporter este se va a mantener como está. El actor de El irlandés (que encarna en Killers of the Flower Moon al terrateniente William Hale) sufrió la lesión durante su tiempo libre, y el que tenga que guardar reposo forzosamente no parece haber afectado a los planes de Scorsese y Apple. “Mientras se encontraba en su casa de Oklahoma para el rodaje de Killers of the Flower Moon, Robert De Niro se lesionó el cuádriceps, que será tratado médicamente en Nueva York”, ha declarado su representante.

“Esto no afectará a la producción, ya que no estaba previsto que volviera a rodar hasta dentro de tres semanas”. Además de De Niro, Killers of the Flower Moon cuenta en su reparto con Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, protagonistas estos últimos de la primera imagen oficial de la película. El nuevo film de Scorsese, descrito como “su primer western”, retrata los asesinatos en serie que sufrió la tribu Osage en Oklahoma durante los años 20 a causa de sus posesiones petrolíferas: crímenes que exigieron la mediación del recién creado FBI en su primer gran caso. La película aún no cuenta con fecha de estreno.

