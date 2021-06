El detalle de ‘Taxi Driver’ que sigue enfureciendo a Scorsese más de cuarenta años después

La amistad entre Fran Lebowtiz y Martin Scorsese dio pie en 2010 a Public Speaking, documental de HBO destinado a celebrar las ocurrencias de la escritora neoyorquina. Diez años después se reunieron para Supongamos que Nueva York es una ciudad, serie documental estrenada en Netflix que recibió buenas críticas y, sobre todo, les dio la oportunidad de pasar más tiempo juntos. Lebowitz y Scorsese pudieron conversar sobre muchos temas que no saltaron a la pantalla, y uno de estos fue la angustia que le daba al cineasta no haber corregido cierto elemento de una de sus películas más celebradas, Taxi Driver.

Lebowitz habló recientemente de ello para Los Angeles Times, revelando que su amigo Marty siempre tuvo problemas con la utilización del color en el film de 1976. “Lo que más tiempo le lleva a Marty es el montaje, porque él nunca cree que haya terminado. Te garantizo que si no le hubieran sacado de ahí aún estaría montando Taxi Driver. Es algo que todavía le enfada. Me dijo en varias ocasiones: ‘¿Sabes lo que estropea Taxi Driver? El color rojo. El estudio no me dio suficiente dinero para corregir el color rojo, y por eso es horrible’. Y yo le contesté: ‘¿Sabes qué tiene de malo Taxi Driver, Marty? Nada’”.

La escritora no se equivocaba. Taxi Driver ganó la Palma de Oro en Cannes y consagró la carrera de Scorsese. Es habitual entre los fans de su obra catalogarla como una de sus más grandes cimas, de ahí que resulte entrañable este perfeccionismo del director. Lebowitz tampoco puede evitar sonar cariñosa cuando habla de él. “Para mí las grandes amistades son emocionalmente (y no lo digo en un sentido erótico) como las relaciones amorosas”, explicó. “Es algo químico. Ni Marty ni yo recordamos dónde nos conocimos. Pero sí que me di cuenta de que durante un tiempo, cada vez que veía a Marty en una fiesta, siempre me pasaba toda la noche hablando con él”.

Actualmente Martin Scorsese se halla rodando en Oklahoma Killers of the Flower Moon, adaptación del libro de David Grann conocido en España como Los asesinos de la luna. Cuenta en su reparto con Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Jesse Plemons, y esperamos que en esta ocasión el etalonaje no le dé tantos quebraderos de cabeza.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.