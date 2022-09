La última temporada de 'The Crown' encuentra intérpretes para el príncipe Guillermo y Kate Middleton

La serie estrella de Netflix, con permiso de Stranger Things, volverá a la plataforma este mes de noviembre. Será entonces cuando The Crown estrene su quinta temporada, acometiendo el segundo gran cambio de elenco de su trayectoria debido al amplio espacio temporal que abarca la serie. De este modo la reina Isabel pasará a ser Imelda Staunton, Felipe de Edimburgo será Jonathan Pryce, el príncipe Carlos tendrá el rostro de Dominic West, Lesley Manville aparecerá como la princesa Margarita, y Elizabeth Debicki sustituirá a la aclamada Emma Corrin como Lady Di. De hecho, este último personaje será central en la trama, al abordar los últimos días de su matrimonio con el príncipe Carlos.

Aunque está confirmado que aparecerá Dodi Al-Fayed (el novio que Diana tuvo después del matrimonio) con el rostro de Khalid Abdalla, sí cunden dudas de que la quinta temporada cubra el trágico accidente de coche que segó, en agosto de 1997, la vida de Diana y Al-Fayed. Puede que sea algo que presenciemos en la sexta y última temporada de The Crown, que ya está en preparación. De hecho, y según recoge Deadline, la serie que desarrolla Peter Morgan partiendo de una inversión millonaria de Netflix ya está poniendo a punto el reparto de su última temporada, habiendo fichado a quienes interpretarían a lo largo de sus capítulos al príncipe Guillermo (hijo de Diana y Carlos) y a su pareja Kate Middleton.

Guillermo y Kate se conocieron en 2001 mientras ambos estudiaban Historia del Arte en Escocia, y diez años después se casaron pasando a ser los Duques de Edimburgo. En The Crown, Guillermo será interpretado por dos actores distintos: Rufus Kampa en su adolescencia (cuando Guillermo ha de afrontar la pérdida de su madre) y Ed McVey en los primeros años de su edad adulta. Kampa es un joven actor que viene del teatro, llevando tres años al frente de la obra The Secret Diary of Adrian Mole en el West End. Como en el caso de McVey, que ha protagonizado Camp Sigfried, se tratará de su debut frente a las cámaras.

En el caso de Middleton solo se precisará de una actriz: Meg Bellamy, en su primer rol interpretativo. Con el cásting de Kampa, McVey y Bellamy, The Crown se aparta de su costumbre de elegir intérpretes de renombre para personificar a los miembros de la Casa Real, aunque veremos si no consuma algún gran descubrimiento actoral de la talla de Corrin. La sexta temporada de The Crown aún no tiene fecha de inicio de rodaje, y Netflix tampoco tantea aún una fecha de estreno en su plataforma.

