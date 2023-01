La temporada final de 'Stranger Things' va a tener uno de los repartos más caros de la historia

La cuarta temporada de Stranger Things fue algo grande. Es la que logró que la serie se coronara como el show en inglés más visto de la historia de Netflix (sin ser capaz de superar a El juego del calamar como serie en general), a partir de una gran audiencia congregada por unos episodios larguísimos, que requirieron una inversión monumental. Stranger Things 4 costó 30 millones por episodio, y ni siquiera se trataba del clímax de la serie de Netflix: esto le corresponderá a la quinta temporada, que aún no se ha rodado pero ya ha iniciado sus negociaciones con los intérpretes. Negociaciones de las que se hace eco Puck, avanzando que darán pie a uno de los repartos más caros de la historia de la televisión.

Hay precedentes muy sonoros a ese respecto. En la quinta temporada de Juego de tronos cada estrella ganó 1 millón de dólares por capítulos, y también fue una locura lo de Friends. Se supone que Stranger Things 5 no igualará estas cifras, pero 80 millones de dólares solo en tener trabajando al reparto no es ninguna broma. Netflix ha establecido una negociación conjunta con todo el reparto de Stranger Things con la salvedad de Millie Bobby Brown: esta actriz tiene un acuerdo independiente con la compañía, que ya se ha ampliado al díptico de Enola Holmes y a su futuro protagonismo en The Electric State, dirigida por Joe y Anthony Russo. Quitando a Bobby Brown, Netflix ha negociado con hasta 20 intérpretes en calidad de protagonistas.

Estos 20 intérpretes se dividen por niveles, y Puck avanza que todos contarán con una subida de sueldo considerable, en parte como compensación por lo extensos que fueron los rodajes de la cuarta temporada. Teóricamente la quinta se constituirá de ocho episodios, y la división de los salarios alude en primer lugar a Winona Ryder y David Harbour. Ellos están en primer nivel, gracias a que cuando la serie empezó Ryder era la presencia con mayor caché, y van a recibir unos 9.5 millones de dólares por participar en Stranger Things 5: un incremento de unos 2.8 millones tras su trabajo en la temporada anterior.

En el segundo nivel encontramos a los protagonistas más jóvenes: Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard y Sadie Sink. Recibirán 7 millones de dólares por la temporada, en un ruidoso contraste con lo que cobraron en la primera entrega (cuando tenían entre 12 y 13 años, y recibieron unos 200.000 dólares por la totalidad de los capítulos). En el tercer nivel están los “adultos jóvenes”: Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke cobrando 6 millones, mientras que en el cuarto están los restantes encabezados por Jamie Campbell Bower (Vecna), con un sueldo considerablemente menor.

Los Duffer aún no han tanteado fecha de estreno para Stranger Things 5.

